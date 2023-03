Pirates skal kæmpe mod både kamptidspunkt og modstander

AALBORG:Normalt har Aalborg Pirates-direktør Lars Laursen let til smil, men inden fredagens altafgørende kamp syv i kvartfinaleserien mod Rungsted var det noget anstrengt.

- Det var om noget nervepirrende. Jeg var jo godt klar over, at det ikke ville have set godt ud, hvis vi var røget ud i kvartfinalen som grundspilsvinder. Det er charmen ved den her struktur, men det havde gjort ondt, hvis vi ikke var gået videre, siger Lars Laursen.

Der er en vis økonomi forbundet med slutspilssucces eller fiasko. I Aalborg Pirates' tilfælde er økonomien dog på plads, så kvartfinale-exit eller ej ville det have løbet rundt. Det er mere i det videre arbejde, at det var vigtigt, at kvartfinalen ikke blev endestationen.

- Vi skulle nok have klaret det rent økonomisk, men det er klart, at minimum to hjemmekampe yderligere hjælper lidt. Så skal man også bare huske, at vi også skal to gange til Sjælland for at spille, siger Lars Laursen.

- Gevinsten i en semifinaleplads og forhåbentlig senere en finaleplads ligger i, at det er nemmere at komme ud at præsentere sig for vores sponsorer og samarbejdspartnere. Der er mere vægt bag vores ord, når vi kan sige, at vi har sportslig succes, og det betyder enormt meget, lyder det fra Pirates-direkøren.

Aalborg Pirates kan se frem til nye lange busture til Sjælland, efter at Herlev har afløst Rungsted som slutspilsmodstander. Foto: Martél Andersen

Fra onsdag gælder det en semifinaleserie mod Herlev Eagles. Der er tale om et møde mellem grundspillets nummer et og nummer seks, så det er alt andet lige et Aalborg-hold, der må påtage sig favoritværdigheden.

- En semifinale mod Herlev er en fin matchup for os. Den vil vi gerne tage, men vi har også stor respekt for, at Herlev besejrede Odense i kvartfinalen. De vandt deres første slutspilskampe i flere sæsoner, så de kommer med en enorm gejst, påpeger direktøren.

Godt i gang

Der er allerede godt gang i billetsalget til de to første semifinalekampe på nordjysk is, men skulle det blive til en tredje og fjerde kamp i Aalborg, så er man også klar på det. Det er dog noget, som Lars Laursen helst vil undgå.

- Jeg fik spørgsmålet en del gange op til fredagens kamp, om det ikke var meget godt for økonomien med en kamp syv? Nu endte det lykkeligt for os, så derfor var det fint nok med en kamp syv, men hvis vi kan lukke serien i færre kampe, vil jeg foretrække det til enhver tid, siger Lars Laursen.

Han kan i stedet glæde sig til onsdag, hvor man skal spille den første kvartfinale mod Herlev i Sparekassen Danmark Isarena.

- Det er ikke de mest attraktive kamptidspunkter, vi har fået af TV, og Herlev har nok ikke ret mange fans med onsdag og mandag klokken 20.15, men vi har faktisk rigtig godt gang i billetsalget, så vi skal nok skabe en god ramme om kampen, siger Lars Laursen.