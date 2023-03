Pirates skøjtede sig til tre matchbolde

HØRSHOLM:Aalborg Pirates har for alvor fundet formlen til sejr, efter 2-11-blamagen i den første kvartfinalekamp mod Rungsted. Siden har piraterne vundet tre på stribe mod nordsjællænderne.

Fredag aften blev det til en 3-0-sejr i Hørsholm Skøjtehal - også kendt som Bitcoin Arena.

I første periode bragte Kirill Kabanov Aalborg i front efter et længere tilløb til en nordjysk føring. Halspeakeren nåede dårligt at råbe Kabanovs navn op, før Julian Jakobsen skulle eksekvere et straffeslag. Det gjorde Aalborg-kaptajnen perfekt, og så var Pirates foran 2-0.

Anden periode blev på det nærmeste en transportperiode. Pirates var klart mest i teten, men målene udeblev. Dermed havde Rungsted stadig fornemmelsen af et muligt comeback, da tredje periode skulle i gang.

Ligesom i anden periode var det stadig Pirates, der havde bedst snor i begivenhederne. Det afgørende mål lod dog vente på sig. Det indtraf først med under et minut tilbage af kampen, da Jeppe Jul Korsgaard lukkede og slukkede til 3-0.

Dermed kan Pirates sikre sig semifinalebilletten, når man søndag får besøg af Rungsted i Sparekassen Danmark Isarena.