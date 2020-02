Pirates skøjter ind i choknederlag på Sjælland

ISHOCKEY:Aalborg Pirates kunne fredag sikre en markant grundspilssejr med syv kampe tilbage inden slutspillet i Metal Ligaen. Men i stedet tabte de terræn til de tætteste forfølgere, da Herlev vandt 6-2 på hjemmebane over piraterne.

Aalborgensernes dårlige start på weekenden var i høj grad præget af holdenes koldblodighed. Herlev eksekverede hurtigt på deres muligheder, mens Emil Jidskog i hjemmeholdets mål blev en afgørende faktor.

Et kvarter inde i første periode stod Benjamin Mauritzen for sjællændernes første mål, Føringen blev udbygget syv minutter inde i anden periode af Brett Thompson. Russiske Kirill Kabanov formåede dog at udnytte kampens første overtalsperiode og reducerede i powerplay.

Inden tredje periode havde Herlev dog lukket ned for grundspillets førerhold. På 30 sekunder sendte henholdsvis Alexander Lindqvist-Hansen og Tobias Ruelykke pucken bag George Sørensen i Aalborg-målet.

Dermed stod der 4-1 til hjemmeholdet, da anden periode blev rundet af.

To minutter inde i tredje periode dukkede Brett Thompson igen op, da Julian Jakobsen og Pierre-Olivier Morin begge var sendt i straffeboksen. Med to mand nede måtte Pirates se hjemmeholdets canadier gøre det til 5-1.

Mod slutningen fik dommerne travlt, da der udbrød slagsmål. Hele fire 20 minutters udvisninger for roughing blev uddelt.

Til sidst kunne Alexander Lindqvist-Hansen så uassisteret lukke kampen til 6-2.

Med nederlaget henter piraternes tætteste forfølgere point i grundspilstabellen. SønderjyskE vandt nemlig i Odense, mens Herning slog Frederikshavn White Hawks.