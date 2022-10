Pirates skrev historie i flot europæisk punktum

LULEÅ:Efter premieresensation mod Sparta Prag er Aalborg Pirates løbet ind i fire nederlag på stribe i Champions Hockey League, så tirsdagens sidste CHL-kamp var mest af alt en mulighed for at skrive lidt dansk hockey-historie af den kosmetiske slags.

Hvis Aalborg Pirates kunne besejre et reservespækket Luleå-hold, ville det være første gang i historien, at et dansk hold ville få point mod et svensk hold i CHL. En sejr ville ligeledes betyde, at Aalborg potentielt kunne overhale Sparta Prag, som skulle spille sin sidste kamp mod finske Jukurit.

På trods af et Luleå-hold med flere debutanter på holdkortet, var det det nordsvenske storhold, der kom i front. Efter to minutters ishockey bragte Oskar Lundkvist de svenske vicemestre på 1-0.

Det var et mindre bombardement, der regnede ned over Aalborg Pirates i kampens indledning, og da Tobias Ladehoff skøjtede en tur i straffeboksen, så det svært ud for piraterne, der dog fik sat rebet sejlene ved Patrick Bjorkstrand.

Den skøjtestærke Pirates-profil leverede en klasseaktion, da han udlignede til 1-1 ved simpelthen at overskøjte en sløv svensk back. Bjorkstrand kvitterede ved at sende pucken op under nettaget, og så var der udlignet.

Udligningen blev startskuddet til en rigtig fin Aalborg Pirates-periode, der strakte sig stort set resten af den ordinære kamp.

Det var nemlig Aalborg Pirates, der lidt overraskende havde de største muligheder for at afgøre kampen til egen fordel. Særligt Trevor Gooch og Tobias Ladehoff var tæt på at bringe nordjyderne i front. Luleå havde for sin del ikke det store at byde ind med i anden og tredje periode, mens Aalborg Pirates vandt skudstatistikken.

I stedet blev det til en gang overtid, hvor Luleå-spillerne viste klassen. Pucken tog nærmest permanent ophold på Luleå-stave i Aalborg-zonen, og til slut måtte Thomas Lillie kapitulere, da Isac Hedqvist gjorde det til 2-1.

- Vi ville da gerne have vundet, men når det er sagt, så er vi også stolte over præstationen. Det lover godt for fremtiden, at vi kunne se flere af de unge få masser af istid i en kamp på det her niveau, siger sportschef Ronny Larsen.

Tilbage står dog, at Aalborg Pirates kan forlade Champions Hockey League af turnerings hovedindgang med oprejst pande. Ikke alene vandt man sensationelt i Prag mod mægtige Sparta. Pirates blev også det første danske hold til at tage et point mod et svensk hold i CHL, hvilket i sig selv er stort.

- Det er da stort, at vi nu også på klubplan kan drille svenskerne, siger Ronny Larsen.

- Vi er tilfredse med den indsats, som vi har fået leveret i CHL. Vi føler, at vi har bevist, at vi hører til i turneringen, så det har været meget positivt for os, siger Ronny Larsen.

Nu kan Aalborg Pirates koncentrere sig om den danske Metalliga, hvor næste opgave er en topkamp fredag på egen is mod duksen SønderjyskE.

- Det er fint nok, at vi først flyver hjem onsdag. Der er jo lang tid til næste kamp, lyder det fra en grinende Ronny Larsen.