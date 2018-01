Pirates slås med skader

AALBORG: Aalborg Pirates kan næppe stille i stærkeste opstilling, når Jyske Bank Boxen i Herning fredag og lørdag lægger is til Final4.

Fire spillere er stærkt tvivlsomme, heriblandt en af holdets største profiler, Kiril Kabanov.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men sådan er det, når man er kommet et stykke ind i sæsonen, siger assistenttræner Ronny Larsen.

Tirsdagens kamp i Esbjerg, der blev vundet 2-1, var hård ved piraterne.

Mikkel Højbjerg, Christoffer Frederiksen og Lasse Bo Knudsen blev alle ramt af tacklinger i hovedet og kunne ikke fuldføre kampen.

Dagen derpå var de stadig mærkede.

- Vi håber, at to af dem kan blive spilleklar. Den tredje har fået en hjernerystelse, så han spiller næppe, siger Ronny Larsen, der ikke ønsker at fortælle, hvem der af de tre, der er hårdest ramt.