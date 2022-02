Se billederne: Pirates slog White Hawks i intenst og tæt opgør om finaleplads

ISHOCKEY:Aalborg Pirates spillede sig i Final4-finalen efter sejr over lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks med en sejr på 2-1 i et opgør, der var intenst og tæt langt henad vejen.

Det nordjyske ishockeybrag startede med god stemning blandt tilskuerne i Sparekassen Danmark Isarena, før Frederikshavn White Hawks var de første til at sende en lille varsel mod piraternes mål, men aalborgenserne var kort tid efter selv tæt på at bryde igennem ved den hjemvendte OL-spiller Julian Jakobsen.

Den første helt store chance fik Tobias Ladehoff små fem minutter inde i opgøret, men han misbrugte chancen. Ti minutter inde i opgøret gik der igen et sus igennem piraternes publikum, da de endnu engang var tæt på at få føringsmålet.

Det lykkedes ikke, men det gjorde derimod for høgene. Radim Piroutek kom igennem efter lidt klumpspil i højre angrebsside, og han satte pucken ind bag George Sørensen i Pirates-målet.

De var kort efter tæt på 2-0 efter en stor fejl af Aalborg, men det var i stedet udligningen, der kom to minutter efter føringsmålet. Johan Skinnars havde bolden bag mål, hvor han sendte den ind foran, og med lidt hjælp fra Frederikshavnerne røg pucken i mål.

12





















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det var en lige første periode, hvor 1-1 må siges at være en fair fordeling af målene.

I anden periode startede frederikshavnerne bedst, og de fik den første gode chance ved Alexander Bumagin. Aalborg Pirates forsøgte at true frederikshavnerne ved Mikkel Højbjerg kort efter.

Aalborg-spillerne hang efter frederikshavnerne i den første halvdel af anden periode, hvor der kom et par store chancer til White Hawks, som de dog ikke udnyttede.

Det var en intens affære indtil da, hvor der havde været infight et par gange, men det stilnede af i midten af perioden, hvor energien så en smule lav ud hos begge mandskaber. Det løsnede lidt op mod slutningen af perioden, men der var ingen af holdene, der formåede at tage føringen før sidste periode.

Kampfakta Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 1-2 Periodecifre: 1-1, 0-0, 0-1. Mål: 1-0 Radim Piroutek (11.10), 1-1 Johan Skinnars (13.16), 1-2 Jeppe Jul Korsgaard (49.09). Udvisninger: Frederikshavn 0. Aalborg 0. Tilskuere: 4717 VIS MERE

Tredje periode lagde ud i et tempo, der er set højere i et nordjysk lokalopgør, men det lignede en taktisk affære fra begge mandskaber, der var mere bange for at tabe, end de havde viljen til at gå op og true modstandernes mål.

Der kom dog et par chancer i periodens indledning, men uden at det gav hverken publikum i den ene eller anden ende et sus.

Langsomt som perioden skred frem fik Aalborg Pirates et overtag, og de var utroligt tæt på at komme foran med 2-1, men pucken sneg sig lige uden om White Hawks-målet med ca. 14 minutters spil igen.

Kampen sluttede ikke 1-1, for med 11 minutter igen opsnappede piraternes Kirill Kabanov pucken, hvorefter han med en halvskidt aflevering spillede Jeppe Jul Korsgaard fri foran mål, der via Galansky i White Hawks' mål scorede til 2-1 til Aalborg Pirates.

Frederikshavn var dermed pisket frem på isen, men det lignede, at kræfterne manglede hos dem i hvidt. De kom fra til enkelt forsøg, der aldrig rigtig blev farlige, men det var Pirates, der var de bedste i den afgørende tredje periode.

Aalborg Pirates har dermed spillet sig videre til finalen mod Herning Blue Fox, der spilles lørdag i Sparekassen Danmark Isarena klokken 20.00.