Pirates smadrede mestrene - Frederikshavn er lige i hælene

ISHOCKEY:De nordjyske ishockeyfans har masser at glæde sig over i indledningen på denne sæson. Fredag vandt både Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks sikre hjemmesejre, og dermed fortsætter de marchen mod Final Four.

Aalborg Pirates har fortsat maksimumpoint efter fire kampe efter en sejr på hele 5-2 over de forsvarende mestre fra Rungsted Seier Capital. Og lige i hælene følger Frederikshavn med tre sejre i fire kampe - eneste nederlag var i tirsdagens lokalopgør mod piraterne.

For piraterne var Felix Scheel den helt store spiller med hele tre scoringer i kampen mod mestrene, mens Martin Højbjerg og Pierre-Oliver Morin stod for de sidste to mål.

Kampfakta Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 5-2 Periodecifre: 2-1, 2-0, 1-1 Mål: 1-0 Felix Scheel (6.40), 1-1 Marcus Olsson (10.53), 2-1 Martin Højbjerg (17.24), 3-1 Felix Scheel (20.53), 4-1 Olivier Hinse (28.39), 4-2 Gustav Green (42.21), 5-2 Felix Scheel (43.03) Udvisninger: Aalborg 5x2 minutter, Rungsted 7x2 minutter og 1x5 +20 minutter (Shane Hanna, kneeing)

Frederikshavn hentede sæsonens andet clean sheet, da Odense Bulldogs blev besejret med 2-0 i Nordjyske Bank Arena.

Hjemmeholdet scorede en gang i hver af de to første periode - Patrick Madsen og Mads og Larsen stod for målene.

Kampfakta Frederikshavn White Hawks - Odense Bulldogs 2-0 Periodecifre: 1-0, 1-0, 0-0 Mål: 1-0 Patrick Madsen (13.41), 2-0 Mads Larsen (22.58) Udvisninger: Frederikshavn 5x2 minutter og matchstraf (Kristian Jensen), Odense 6x2 og 1x10 minutter (Brock Beukeboom, boarding) og matchstraf (Evan Cowley)

Aalborg Pirates spiller igen tirsdag, hvor holdet gæster Herning, mens Frederikshavn fredag i næste uge tager imod Rungsted.