Pirates smadrede NHL-stjerner

ISHOCKEY: Aalborg Pirates var det eneste mandskab, der ikke havde fået hjælp af store NHL-stjerner, da man fredag aften udviklede den første udgave af showturneringen Hockeystars i Rødovre.

Men det var alligevel piraterne, der trak det længste strå af de fire deltagende mandskaber, da holdet smadrede hjemmebanefavoritten med hele 5-0 i finalen.

I semifinalen havde piraterne allerede imponeret, da holdet vandt med 4-2 over Malmö Redhawks, der havde fået hjælp af NHL-stjernen André Burakovsky, der aftenen igennem gav prøver på sin gode teknik og skudkraft, da han vandt både en Skills Challenge og en straffeslagskonkurrence, men han kunne ikke stille noget op mod aalborgenserne, der vandt med 4-2.

I finalen var man så oppe imod Rødovre med både Lars Eller og Mikkel Bødker på mandskabet, men igen var piraterne fuldstændig overlegne, og ydmygelsen blev total, da Thomas Spelling scorede til 5-0 kort før tid.

Her blev det et øjeblik glemt, at der var tale om showhockey, da der var ved at opstå skærmydsler spillerne igennem - frustrerede Rødovre-spillere var ikke helt tilfredse med den store ydmygelse.

Aalborg Pirates indledte sæsonen torsdag aften med at besejre Frederikshavn White Hawks med 4-0 i en testkamp.