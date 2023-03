Pirates' sommerferieplaner rykker tæt på

HØRSHOLM:Det blev en lang og forgæves bustur til Hørsholm Skøjtehal for Aalborg Pirates. Man tabte nemlig den sjette DM-kvartfinale med 4-2, og dermed skal det hele afgøres i en kamp syv fredag hjemme i Sparekassen Danmark Isarena.

Piraterne ankom på grund af et trafikuheld på motorvejen omkring Sorø ret sent til arenaen, men via effektivt arbejde - blandt andet fra en løbende materialemand Henrik "Water" Pedersen - blev piraterne klar til kampstart. Og dog.

Det var vind eller forsvind for Rungsted-spillerne, der i tilfælde af en Aalborg-sejr måtte gå på tidlig sommerferie. Måske var det den rygende pistol for Rungsted-panderne, der gjorde en forskel, for nordsjællænderne. Der var i hvert fald påfaldende forskel i den måde, som de to hold angreb isen på i de første 20 minutter.

Rungsted bragte sig foran ved Jacob Gammelgaard, der scorede et af sine sjældne mål. Fem minutter inde i kampen var det tydeligt, at Rungsted havde fået den klart bedste indledning på kampen. Den opfattelse blev kortvarigt annulleret, da Julian Jakobsen et minut efter Rungsteds føringsmål udlignede til 1-1.

I et par minutter så det efterfølgende ud til, at Aalborg var ved at finde sig selv, men det var en fejlagtig og i bedste fald kortlivet opfattelse.

Brett Thompson scorede til 2-1 efter skidt Aalborg-forsvarsspil, og nogenlunde samme prædikat kan kommes på Aalborg-spillet i forbindelse med James Livingstons 3-1-scoring.

Piraterne fik mod 1. periodes slutning en fem mod tre-situation, men den potentielt kampafgørende sekvens blev til dels annulleret, da Aalborg selv blev ramt af en udvisning. Den form for udsving var meget symptomatiske for den indsats, som piraterne fik sat sammen.

Rungsted Seier Capital - Aalborg Pirates 4-2 Ishockey, Metalligaen

6. DM-kvartfinale

Periodecifre: 3-1, 0-0, 1-1

Mål: 1-0 Jacob Gammelgaard (5.06), 1-1 Julian Jakobsen (6.08) 2-1 Brett Thompson (8.55), 3-1 James Livingston (12.18), 3-2 Trevor Gooch (45.52), 4-2 Morten Jensen (53.42)

Udvisningsminutter: Rungsted 27, Aalborg 27

Dermed står der 3-3 i vundne kampe. Syvende og afgørende kamp spilles i Aalborg fredag aften. VIS MERE

Hvis de få fremmødte Pirates-fans havde håbet på et bedre nordjysk kampbillede i anden periode, så havde de håbet på for meget. Det var nemlig fortsat Rungsted, der var klart farligst.

Normalt er Pirates et af de bedste hold i ligaen til at parkere pucken i modstandernes zone og bygge et længerevarende pres op, men denne aften var det Rungsted, der formåede at presse en flok lettere modløse pirater.

Faktisk kunne Rungsted være mest skuffet over, at det ikke blev til scoringer i anden periode. Der var tale om en tæt på tandløs indsats af et Pirates-hold, der helt tydeligt ikke kunne få spillet til at glide, som i de foregående kampe på nordsjællandsk is.

Pirates-træner Garth Murray var første mand tilbage i Aalborg-boksen inden tredje periode. Han havde tydeligvis fået afleveret sit budskab til spillerne. Pirates lignede for første gang i kampen et hold, der havde indset, at niveauet skulle hæves, hvis man skulle undgå en kamp syv.

Rungsted Seier Capital var klart bedst i tirsdagens kamp. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Trevor Gooch fik sat handling bag intentionerne, da han reducerede til 2-3 med 14 minutter tilbage af kampen. Aalborg fik efterfølgende etableret sig flere gange i Rungsted-zonen, men nogen udligning blev det ikke til. I stedet slog Rungsteds Morten Jensen til med en 4-2-scoring, der mere eller mindre lukkede kampen.

I stedet udartede det sig til bodega-lignende tilstande, da et større slagsmål gav seks fem minutters udvisninger fordelt med tre til hvert hold.

Aalborg pillede George Sørensen i slutsekunderne, men det ændrede ikke noget. De to hold skal ud i en neglebidende kamp syv på fredag. Her har Aalborg Pirates fordel af hjemmebane. Der skal dog findes helt andre nordjyske takter frem, hvis ikke det skal ende i tidlig sommerferie for grundspilsvinderen, der skal op på en helt anden skøjteklinge.