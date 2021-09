Pirates-sportschef: Mon ikke snart der sker noget?

ISHOCKEY:Den nytilkomne 26-årige canadier Ian Edmonson kunne i sin første officielle kamp for Aalborg Pirates notere sig for et debutmål, da han scorede til 1-0 i fredagens premieresejr på 5-2 over Odense Bulldogs.

En start som Ian Edmonson selv var meget tilfreds med.

- Det var ikke noget, jeg havde forventet, men det var fedt at opleve. Jeg vil ikke kunne sige, at størstedelen af mit spil er offensivt, da jeg er mere en defensiv spiller, men med det talent vi har her på holdet, tror jeg, at jeg vil kunne score flere mål, end jeg plejer i en sæson. Vi har et meget stærkt hold, så der kommer helt sikkert flere mål fra mig, fortæller han.

Til den holdets første træning på is blev den canadiske back offentliggjort for piraterne. Han sluttede sig efterfølgende til truppen og deltog blandt andet i træningskampene, som Aalborg-holdet spillede i Köln.

Generelt om sin start i Pirates-trøjen og byen er canadieren positivt overraskede.

- Det har været godt indtil videre. Jeg har været her i lidt over en måned nu, og alle folk er virkelig søde. Byen er smuk, og holdet har taget godt imod mig, så jeg nyder det meget her, konstaterer canadieren.

Ian Edmondson kommer med en del erfaring i bagagen. Han har senest spillede 2,5 sæson i ECHL, der betegnes som den tredje bedste liga i Nordamerika. Inden sit skifte til det aalborgensiske bar han Rapid City Rush's logo på brystet. Det var blandt andet også i den klub, at han fik noget kendskab til piraterne.

- Min holdkammerat fra sidste sæson Peter Quenneville spillede her for nogle år siden, så jeg talte med ham omkring skiftet, og han elskede at spille her, så det gjorde min beslutning meget nem.

- Jeg talte også med Garth (Murray, Red.) henover sommeren, og han imponerede mig bare med kulturen på holdet, systemet som holdet spiller, og den måde de vælger spillere til holdet. Jeg kunne virkelig godt lide hele hans ideologi omkring holdet generelt. Også vinderkulturen, arenaen og så videre imponerede mig, så det var et nemt valg for mig at komme her, erkender han.

Netop vinderkulturen spiller også en afgørende rolle, når det kommer til den erfarne backs mål med klubben i den bedste danske liga.

- Mit mål er at vinde et mesterskab med klubben. Det er derfor jeg kom til det her hold. Vi har et godt omklædningshold, med dygtige spillere, og jeg tror vi kan opnå meget i denne sæson,

Sammen med sit mål om et dansk mesterskab kommer Ian Edmondson også med flere styrker, som han vil tilfører holdet.

- En af mine styrker er at være med til at presse mine holdkammerater på isen, og prøve at få det bedste ud af dem. Defensivt tror jeg også, at jeg kan tilføje meget og sørge for en del stabilitet. Vi har en stærk defensiv, og med en stærk defensiv kan vi holde de andre hold fra at komme til chancer, og det kan jeg være med til at sørge for, anerkender han.

Selvom ECHL-spillerens ophold i det danske har været kort på nuværende tidspunkt, afholder det ham ikke fra at tænke længere frem.

- Jeg kunne sagtens se mig selv blive her længere. Jeg har kun været her lidt over en måned, og jeg ved ikke, hvad fremtiden byder mig, så det er svært at sige noget om, men jeg elsker det her, fastslår Ian Edmondson.

Det er heller ikke kun den nytilkomne Pirates-spiller, der er godt tilfreds med præstationen i sæsonpremieren og generelt opstarten, også sportschef Ronny Larsen ser positivt på holdet.

- De er faldet godt til, og det er selvfølgelig en tilvænning for dem, men der var to af de nytilkomne som stod for to af scoringerne i sæsonpremieren, så de bidrog i hvert i fald også til sejren, pointerer han.

Selvom Aalborg Pirates-truppen er forstærket en del henover sommeren, er klubben dog ikke helt færdig med at handle ind, og der forventes også at komme flere til.

- Vi vil stadig gerne have en back og en forward, men der er ikke noget nyt under opsejling. Vi kigger hele tiden, men lige nu, skal vi også fokusere på dem, vi har. Dukker det rigtige op, så er vi klar, men det kan være, at der snart sker noget, fortæller Ronny Larsen med et lumsk smil.