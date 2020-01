Pirates stoppede med at spille - men slog alligevel Herlev

ISHOCKEY:Aalborg PIrates havde lidt at revanchere foran hjemmepublikummet efter nederlaget til Herning senest, og det endte da også med en sejr til hjemmeholdet.

Slutcifrene blev 4-1, og det var ikke et mål for lidt. For sejren burde være blevet langt større, da Aalborg Pirates i første periode spillede sig igennem hjemmeholdets defensiv efter behag.

Allerede efter 28 sekunder lå pucken i nettet for første gang, da Martin Højbjerg kom først på en pasning på Oliver Hinse og helt tæt under mål kunne gøre det til 1-0 i den førstekæde, der blev sendt på isen, efter træner Garth Murray havde valgt at blande kortene godt og grundigt efter overtidsnederlag i to af de seneste tre hjemmekampe.

Kort efter kunne Pierre-Olivier Morin have gjort det til 2-0, men skød lige på keeperen, og i stedet måtte publikum vente til godt fem minutter inde i kampen, før Tobias Ladehoff og den unge fjerdekæde slog til. De unge spillere broderede sig flot igennem Herlev-zonen, og til sidste kunne Sebastian Brinkmann lægge pucken af til Tobias Ladehoff, der sendte den op i nettaget.

Det blev kun til to scoringer i første periode, men det kunne nemt være blevet til flere, for piraterne dominerede i stor grad - og havde endda to powerplaysituationer, der endte uden scoring, hvor især Kirill Kabanov havde en stor chance på en tværpasning tæt under mål.

Allerede efter 20 sekunder af anden periode burde piraterne igen have scoret på en dobbeltchance til Martin Højbjerg og Olivier Hinse, men Emil Jidskog diskede op med to af sine mange redninger. Også Julian Jakobsen havde en god chance i breakaway, mens George Sørensen måtte diske op med sin første reelle redning i piratburet kort efter.

Mens der i første periode mere var piphans end rovfugl over ørnene fra Herlev, så hvæssede de kløerne i anden periode, hvor piraterne kom lidt mere under pres - primært takket være et par hurtige udvisninger midt i perioden.

Men hjemmeholdet viste forbilledligt box play og bevarede føringen på to mål.

Til allersidst i perioden fik Herlev dog udlignet i endnu et powerplay - sekunder før udvisningen til Anders Krogsgaard løb ud - og Niklas Tikkinen havde stik imod spil og chancer bragt gæsterne tilbage i kampen.

Herlev startede også tredje periode med en god chance, da pucken lidt tilfældigt dukkede op foran mål, men George Sørensen reagerede lynsnart og var hurtigt over pucken.

Men så vågnede piraterne endelig op fra den langvarige dvale, og Thomas Spelling via en af hjemmeholdets backs satte pucken i nettet efter godt forarbejde fra Victor Panelin-Borg og kaptajn Julian Jakobsen.

Og kampen blev endelig lukket, da Olivier Hinse scorede til 4-1 midtvejs i tredje periode, da han fugte op tæt under mål på et skud fra Martin Højbjerg. Herefter viste Herlev-spillerne sig en smule frustrerede, og Brett Thompson blev tildelt 10+20 minutter for usportslig optræden - og det værste for Herlev-spillerne er nok, at de allerede fredag skal sætte kursen mod Aalborg igen.