Pirates stormer derudaf: Vi har spillere, der kan bære hele holdet

ISHOCKEY:Aalborg Pirates hentede fredag aften den 10. sejr i 11 kampe og samtidig også den tredje sejr af tre mulige over lokalrivalerne i denne sæson.

Det skete, da piraterne vendte 1-4 i første periode til en sejr på 7-4.

Træner Garth Murray var dog ikke jublende lykkelig over kampens indledning,hvor holdet tidligt kom bagud.

- Jeg kunne se, at Frederikshavn virkelig var kommet for at spille, og det var vi ikke. Jeg fik ikke helt det ud af time-outen, som jeg ønskede, men heldigvis var vi i stand til at komme tilbage senere, siger træneren.

- Generelt var spillerne der bare ikke fra start.

Piraterne har kun tabt til Esbjerg i de sidste 11 kampe og udbygger kamp for kamp føringen i rækken ned til Rungsted.

- Vi har nogle virkelig gode individualister, der kan gå ind og afgøre kampene for os, når der er brug for det. Kabanov og MacDonald kan tage hele holdet på ryggen, når det spidser til, og det gjorde de. Men ellers fortsætter vi med at arbejde på hele paletten. Vi glæder os over en kort julepause efter kampen på tirsdag, men så er vi klar til at knokle løs igen, siger han.

Aalborg Pirates holder også en kort pause ind til tirsdag, hvor holdet spiller den sidste kamp inden jul. Det er på hjemmebane mod Herning, der pt. indtager fjerdepladsen i Metal Ligaen.