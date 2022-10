Pirates stryger til tops efter sejr på svær udebane

ISHOCKEY:Der er gang i noget godt i Odense, hvor Odense Bulldogs efter flere sløje sæsoner fik forløst noget af det hockey-potentiale, der ligger i den fynske muld i foråret, da man sikrede sig bronze.

Den udvikling har man evnet at fortsætte i denne sæson, hvor Odense Bulldgos ligner et hold, der vil spille med om de sjove placeringer. I første omgang i hvert fald Final4-billetterne. Derfor var det en vanskelig opgave, der ventede Aalborg Pirates i mandagens udekamp i hundehuset.

Piraterne skulle forsøge at sejle videre på den gode bølge, man ramte, da SønderjyskE blev kørt over med hele 7-0 i den forrige kamp.

Helt så suverænt blev det ikke i mandagens opgør, men Aalborg Pirates var bestemt godt spillende. I første periode af kampen var det nordjyderne, der var mest målsøgende, men efter 20 minutter havde halspeakeren stadig til gode at præsentere et mål for de fremmødte tilskuere.

Den tidligere Frederikshavn-spiller Radim Piroutek bød ind med kampens første scoring, da han lidt mod spillets udvikling bragte Odense Bulldogs i front. Ja det vil sige han blev noteret for målet, men i realiteten var det Aalborgs Anders Koch, der havde sidste stav på.

Det selvmål ville den skøjtestærke Pirates-back ikke have siddende på sig. Efter et formidabelt slalomløb med Odense-spillerne som forhindringer fik Anders Koch snoet sig frem til en udligning. Han byggede bare videre på sin fremragende præstation mod SønderjyskE, da det blev til fem point fra backen.

Stillingen var derfor 1-1 inden tredje periode. Den kom Aalborg Pirates ud og dominerede fra begyndelsen. Der blev virkelig investeret kræfter i at lægge et tungt pres mod hjemmeholdets mål, men bedst som det trak op til et føringsmål fra udeholdet, så slog Odense kontra, og Kristian Jensen troede, at han havde bragt Bulldogs på 2-1, men da målet blev flyttet, inden pucken var over stregen, så blev der ikke dømt mål.

Det blev der til gengæld kort efter, da Victor Rollin Carlsson benyttede et powerplay til at bringe Pirates på sejrskurs. Med 11 minutter tilbage af perioden afgjorde Oskar Drugge mere eller mindre kampen, da han tog et signaturløb ind i Odense-zonen og styrede en perfekt pasning fra Jeppe Jul Korsgaard i nettet.

Mod kampens slutning satsede Odense ved at sende en sjette markspiller på isen i stedet for sin keeper. Det udnyttede Trevor Gooch til at score et mål i det tomme net, således Pirates-sejren kom til at lyde på 4-1.

Med sejren indtager Aalborg Pirates ikke alene førstepladsen efter 12 kampe. Man er også meget tæt på at booke billet til Final4-stævnet, hvor billetterne uddeles efter 16. spillerunde. Pirates skal nærmest tabe de næste fire runder, hvis det ikke skal ende med en billet til stævnet.