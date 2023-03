Pirates tager førsteplads og undgår nabokrig

ESBJERG:Kravet til Aalborg Pirates inden sidste grundspilskamp var et point i udekampen mod Esbjerg, hvis man selv ville sikre sig førstepladsen og dermed en gennemgående hjemmebanefordel i det kommende slutspil. Den opgave var man ikke i stand til at løse selv. Det blev nemlig til et 2-3-nederlag i Esbjerg.

Aalborg var ellers foran 2-0, men så gik den ellers så velskøjtende Pirates-maskine til bunds på den vestjyske is. Til alt held for Pirates tabte Herning 5-6 ude til Herlev, og så fik nederlaget i Esbjerg ingen betydning. Aalborg Pirates slutter grundspillet på førstepladsen.

Dermed ligger det altså fast, at Aalborg Pirates skal møde Rungsted Seier Capital i kvartfinalen, mens Frederikshavn White Hawks skal krydse skøjteklinger med Herning Blue Fox, der slutter på andenpladsen.

Hos Aalborg Pirates er direktør Lars Laursen på den ene side begejstret for grundspilssejren, men på den anden side ville han ikke haft noget mod en lidt kortere bustur til Frederikshavn.

- Det kunne have været meget sjovt, men det vigtigste for os var klart, at vi gerne ville sikre os førstepladsen og hjemmebanefordelen i en eventuel kamp syv. Det har hele tiden været målet for os at vinde grundspillet, så det er vi meget glade for at have gjort, siger Lars Laursen.

Der var spekuleret i, om det var bedre for Aalborg Pirates at slutte på andenpladsen, fordi man i så fald ville slippe for den lange transporttid til og fra kvartfinalen mod Rungsted. Derudover ville der med garanti komme flere tilskuere i hallen i tilfælde af en kvartfinaleserie mod ærkerivalerne fra Vendsyssel.

- En kvartfinaleserie mod Frederikshavn ville have været verdens bedste trøstepræmie, fordi vi ville meget gerne have mødt dem i en serie. Der ville have været en fantastisk stemning omkring de kampe. Nu kan vi så håbe på, at de kan gøre det af med Herning, og vi kan besejre Rungsted, så får vi bare serien i semifinalen, siger Lars Laursen.

Alle spekulationer om, at Pirates hellere ville have mødt White Hawks i en kvartfinale bliver fejet hurtigere af isen, end de danske curlingkvinder ville være i stand til.

- Vi har et mål om at vinde DM-guld, og så skal vi naturligvis forsøge at sikre os det bedst mulige udgangspunkt, siger Lars Laursen, der nu kan begynde billetsalget frem mod kvartfinalen.

Det samme kan man i Frederikshavn, hvor direktør René Jørgensen ikke havde noget at skulle have sagt i forhold til kommende kvartfinalemodstander. Inden sidste spillerunde var det sikkert, at White Hawks ville slutte grundspillet på syvendepladsen.

- Jeg kan konstatere, at det lidt var pest eller kolera for os. Det er to meget stærke hold, vi stod til at møde, så om det blev Aalborg eller Herning betød ikke så meget for os rent sportsligt. Måske ligger det lidt bedre til os at møde Herning, men det er de to bedste hold, så jeg havde ikke et ønske om hverken den ene eller anden modstander, siger René Jørgensen.

Han glæder sig til at komme i gang med slutspillet efter et til tider svært grundspil.

- Der har været udfordringer undervejs, men vi føler selv, at vi har fået rettet kurven op efter jul. Vi er et bedre hold nu, men der er ingen tvivl om, at det bliver en vanskelig opgave. Man skal dog ikke være i tvivl om, at vi skal ud at spille vores chance, siger René Jørgensen.

White Hawks spiller sin første kvartfinale ude mod Herning Blue Fox fredag aften klokken 19, mens Aalborg hjemme får besøg af Rungsted med kampstart klokken 19.30.