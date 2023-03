Piratskibet har udstukket finalekursen

AALBORG:Aalborg Pirates fik nemlig en markant bedre start på sin semifinaleserie, end man gjorde i kvartfinalen mod Rungsted. Denne gang blev det til en 4-2-sejr over Herlev Eagles i en kamp, som piraterne langt hen ad vejen havde styr på.

Det blev ret hurtigt tydeligt, at Aalborg Pirates var i stand til at parkere pucken mere eller mindre permanent i Herlevs zone. Næste udfordring var at få pucken forbi Lukas Horak i Herlev-målet. Den store tjekkiske mur var enestående i Herlevs kvartfinaleserie mod Odense.

Han var også umulig at passere i første periode, hvor et stolpeskud fra Oscar Drugge var det tætteste Aalborg Pirates kom et føringsmål.

Da de første 20 minutter var forbi, førte Aalborg skud statistikken 14-3, men der stod 0-0 på måltavlen. Hvor Lukas Horak givet havde fået sved på panden, så kunne George Sørensen dårligt forlange at få udleveret et håndklæde i pausen.

Den gordiske knude for Pirates bestod i at finde en vej forbi Horak. Pirates fik sit første powerplay små fem minutter inde i anden periode, og det blev løsningen på Horak-problemet.

Den tjekkiske keeper kunne ikke stille noget op, da Matt Salhany blev spillet op til skud. Foran kassen stod Jeppe Jul klar, og med en flot styring fik han sendt pucken forbi Horak.

Aalborgs føringsmål vækkede Herlev-holdet. Ørnene fra hovedstaden bød sig til med et par nærgående afslutninger, men George Sørensen ville ikke stå tilbage for sin kollega i Eagles-målet.

Den nu mere levende kamp fik sin anden scoring efter et decideret drop fra Lukas Horak. Herlev-spillerne var godt i gang med at appellere for seks markspils-pirater på isen, da Lukas Horak pludselig tabte en afslutning fra Patrick Bjorkstrand ind i eget mål.

2-0-føringen gav lidt luft til piraterne, men inden der for alvor kom vind i sejlene, fik hjemmeholdet en påmindelse om, at Herlev på ingen måde var ude af opgøret.

Anders Koch lavede en fejl i egen zone og tog efterfølgende en udvisning. Herlevs powerplay har været giftigt gennem kvartfinaleserien mod Odense, og et drøn af et stolpeskud viste piraterne, at den sikre vej til fiasko er dumme udvisninger mod Herlev.

Aalborg Pirates - Herlev Eagles 4-2 Ishockey, Metallligaen

1. DM-semifinale

Periodecifre: 0-0, 2-0, 2-2

Mål: 1-0 Jeppe Jul Korsgaard (25.42), 2-0 Patrick Bjorkstrand (31.31), 2-1 Alexander Lindqvist-Hansen (41.36), 3-1 Victor Rollin Carlsson (43.53), 3-2 Maksim Popovic (49.25), 4-2 Julian Jakobsen (59.43)

Udvisninger: Aalborg 1x2, Herlev 1x2

Tilskuere: 2857

Dermed fører Aalborg Pirates 1-0 i serien, der spilles bedst af syv kampe. Kamp to spilles fredag aften i Herlev. VIS MERE

Det er ikke kun ørnenes powerplay, der kan gøre ondt på Pirates. Det samme kan Herlevs topangribere. Alexander Lindqvist-Hansen tilhører afgjort den kategori, og han udnyttede et rundtosset Pirates-forsvar og en flot frispilning fra Maksim Popovic til at reducere til 1-2 kort inde i tredje periode.

Det trak med andre ord op til en nervepirrende afgørelse. Den annullerede Victor Rollin Carlsson midlertidigt, da han kort efter scorede til 3-1 efter fornemt forarbejde fra den amerikanske tandem Salhany og Gooch.

Med en halv periode tilbage lignede det alt andet lige en Pirates-sejr, men på et bizart mål fik Herlev reduceret til 2-3. Maksim Popovic kunne grinende skøjte ud til sine holdkammerater, da han eller Julian Jakobsen havde scoret direkte på en faceoff. Pucken kom nærmest dumpende ned fra himlen, som når snefnug daler mod jorden.

Så var der ellers belæg for kollektiv neglebidning for de 2857 tilskuere. Kun de cirka 10 medrejsende Herlev-fans stod og håbede på flere mål. Der kom et mål mere til tavlen, men det blev scoret af Julian Jakobsen, der kronede en stor kamp med sin scoring i tomt mål med 16 sekunder tilbage.

Kamp to spilles fredag i Herlev.