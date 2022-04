Pirates-topscorer: - Nu skal vi vinde guld

ISHOCKEY:Da Aalborg Pirates sikrede sig finalebilletten med en 5-1-sejr ude mod Odense Bulldogs, var det blandt andet efter to scoringer fra Mikkel Højbjerg, der sammen med sin bror Martin Højbjerg og Tobias Ladehoff har fundet ind i en god rytme, efter de blev sat sammen før den tredje DM-semifinale.

- De to seneste kampe har vi fungeret ret godt. Jeg er selvfølgelig glad for, at vi får lavet nogle mål i vores kæde, men vi får også lukket godt ned bagved, så vi har fundet hinanden godt, siger Mikkel Højbjerg.

Trioen var sammen Nikolaj Nielsen og Victor Panelin-Borg listet som tredjekæde for Pirates, men med den enorme bredde, som der er på denne sæsons Pirates-hold, virker det omsonst at tale om førstekæde og fjerdekæde hos piraterne.

- Vi har fire lige gode kæder. Det er lige meget, hvad for et tal du putter på kæden. Vi har fire bomstærke kæder. Det er også derfor, vi var i stand til at holde et stærkt hold som Odense godt hen det meste af vejen, pointerer Mikkel Højbjerg.

Han og holdkammeraterne går ind til finalekampene med otte slutspilssejre på stribe. Både Herlev og Odense blev ordnet i fire opgør.

- Otte ud af otte giver naturligvis noget selvtillid. Vi skal stadig forbedre os på nogle punkter. Der er nogle småting, vi skal have snakket om, men vi kan kun være tilfredse med, at vi har vundet otte ud af otte i slutspillet, uden at det bliver en sovepude for os, siger Mikkel Højbjerg.

Pirates' suveræne slutspilsstime åbner op for en diskussion om, hvorvidt det er godt med den ekstra kamppause, man får, mens modstanderen findes.

- Det er den evige diskussion. Er det bedst at spille kampe eller holde pause? Nu er det et stramt program, vi har kørt her, så det bliver godt at få noget pause, men igen hvis pausen bliver alt for lang, så kommer vi ud af kampform, hvilket man også godt kunne se i begyndelsen af denne serie. Vi må bare træne hårdt, så vi kan komme godt ud til finalekampene, siger Mikkel Højbjerg, der på nuværende tidspunkt ikke ved, om det bliver Esbjerg eller Rungsted, der står på den modsatte banehalvdel, når pucken droppes til første finalekamp i Sparekassen Danmark Isarena.

- Rungsted spiller hurtigt. Lidt ligesom vi selv gerne vil gøre, mens Esbjerg spiller med mere fysik. Vi forbereder os på begge hold, og så skal vi bare forsøge at gå hele vejen, siger Mikkel Højbjerg.

Den hidtidige slutspilssucces skaber naturligvis noget glæde, men den skaber ikke magelighed. Tværtimod. Godt begyndt er slet ikke halvt fuldendt i dette tilfælde.

- Vi kommer ind til finalekampene med stor selvtillid, men det er klart, at hvis vi ikke kan sætte kronen på værket, så er det lige meget. Nu skal vi vinde guld, siger Mikkel Højbjerg, der har scoret flest mål for Pirates i det igangværende slutspil. Det er blevet til fem scoringer fra Mikkel Højbjergs side, mens Thomas Spelling er samlet topscorer for Pirates i slutspillet med to scoringer og ni oplæg.

Det vides endnu ikke, hvornår første DM-finale spilles, men hvis Esbjerg vinder i femte eller en eventuel sjette kamp, så spilles første finale mandag aften i Aalborg.