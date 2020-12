Pirates trækker fra i toppen, mens Frederikshavn får klø

ISHOCKEY:Efter en downperiode i november er Aalborg Pirates for alvor kommet i gang igen i den danske Metal Ligaen.

Tirsdag aften var holdet suveræne i det direkte opgør mellem rækkens nummer et og to, da holdet vandt med 6-2 hjemme over Rungsted.

Med sejren har holdet nu vundet ni af de seneste 10 kampe, og holdet udbygger dermed føringen til Rungsted til fire og et halvt point.

Se galleri fra kampen i Aalborg nederst i artiklen.

Piraterne trak fra i anden periode, hvor holdet udbyggede føringen til 3-1, og piraterne så sig ikke tilbage i de sidste 20 minutter. Josh MacDonald fortsatte sin store målform med to fuldtræffere i opgøret. Også Mikkel Højbjerg nettede to gange, mens Sebastian Bergholt og Thomas Spelling scorede en gang hver.

Aalborgenserne kan dog få selskab på førstepladsen, hvis Esbjerg Energy vinder de to kampe, de har spillet færre. Esbjerg fortsatte tirsdag deres gode sæson med en stensikker sejr på 6-1 hjemme over Frederikshavn White Hawks.

Høgene kom bagud 2-0 i første periode, og selvom Mads Larsen fik reduceret til 3-1 i slutningen af anden periode, så blev håbet om point hurtigt slukket i begyndelsen af tredje periode, hvor vestjyderne scorede tre gange i de første syv minutter.

Frederikshavn er dermed fortsat på femtepladsen i Metal Ligaen.

De to nordjyske mandskaber tørner fredag sammen i endnu et lokalopgør - denne gang i Frederikshavn.