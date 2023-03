Pirates-træner efter blamage: - Det var pinligt for vores fans

AALBORG:- Vi fik en kæmpe røvfuld af et hold, som var meget motiveret og havde en klar plan. Det var pinligt for os. Og det var pinligt for vores fans, lyder det fra en tydelig skuffet Pirates-cheftræner, Garth Murray.

Den klare tale kommer efter en helt igennem forfærdelig kamp i sæsonenes første kvartfinale fredag aften. Her vandt Rungsted Seier Capital ude mod Aalborg Pirates med hele 11-2. Et alarmerende stort nederlag, som sluttede med de meget symbolske cifre.

- Vi følger ikke vores gameplan, og så er det svært at vinde hockeykampe. Vi kan måske også sætte spørgsmålstegn ved den plan, som vi gik ind til kampen med. Det var nok ikke den rigtige. De var mere forberedte, og så tabte vi pusten, da de scorede til 4-1. Det må selvfølgelig ikke ske, siger Julian Jakobsen, som udelukker, at de har undervurderet grundspillets ottendeplads.

- Nej, Rungsted er et godt ishockeyhold. De har været med mange gange før, så det har vi bestemt ikke.

Aalborg Pirates skal hurtigst muligt glemme 11-2-kampen og fokusere på den næste opgave ifølge Julian Jakobsen. Foto: Martin Damgård

Aalborg Pirates fik en forfærdelig start, som de ikke kunne svare tilbage på. De kom bagud med 0-3 efter syv minutter, hvor en fem minutters udvisning havde kostet nordjyderne dyrt.

- Det er et hold, som har gode spillere og tydeligvis har fundet et ekstra niveau i slutspillet. De var stærke på powerplay, mens vi ikke formåede at udnytte vores overtal med samme kynisme. Her finder du en stor del af forklaringen på, de mange mål vi taber med, lyder analysen fra cheftræneren.

Ifølge Pirates-kaptajnen skal holdet hurtigt glemme fredagens blamage og fokusere på kvartfinalens anden dyst.

- Det er slutspillet. Jeg har tabt ligeså stort før, hvor vi er endt med at vinde serien. Vi skal op på hesten og rykke sammen i bussen.

- Nu skal vi sætte os ned og snakke om, hvordan vi slår Rungsted. Vi spillede nok lidt for fin hockey, og med det vinder vi hverken kvartfinale, semifinale eller finale. Det betyder, vi skal spille meget mere simpelt ishockey og hjælpe hinanden med at gøre tingene lettere, lyder det fra Julian Jakobsen.

Kvartfinaleserien mod Rungsted er bedst af syv kampe, hvoraf det næste opgør er ude mod Rungsted på søndag klokken 14.00.