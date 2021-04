Pirates-træner efterlyser skarphed

ISHOCKEY:Der var skuffelse over den manglende effektivitet i Aalborg Pirates-lejren, men på den anden side var der også en fattet attitude, der peger frem mod næste kamp.

- Vi gjorde mange ting rigtigt. Det åbenlyse problem var, at vi ikke fik scoret, for deres keeper gjorde det godt. Vi fik ellers skabt den trafik foran målet, som vi kunne håbe på, men det var bare ikke nok. Cadeau til Rungsted for at dække godt op og holde os på ydersiden i de fleste situationer, siger Garth Murray.

Aalborg-træneren tager ikke de mange brændte chancer så tungt. Han er stærk i troen på, at det nok skal blive bedre i de kommende kampe.

- Vi blev ved med at presse på. Gutterne pressede virkelig på, men det lykkedes bare ikke. Vi kunne bare ikke få prikket hul på Rungsted-defensiven, men det er jeg nu overbevist om, at vi nok skal få gjort. Det handler om, at vi skal opretholde det gode spil, som vi i store dele af kampen viste, så skal vi nok få scoret de nødvendige mål, siger Garth Murray.

Der er i sagens natur plads til forbedringer. Særligt når det gælder skarpheden i afslutningerne i almindelighed, men også powerplayet i særdeleshed.

- Vi skal blive skarpere. Det er der ingen tvivl om. Vi skal også være skarpere i vores powerplay. Det nytter ikke, at vi ikke får scoret i vores overtal. Det skal vi være i stand til. Dagens kamp ville også være gået anderledes, hvis vi havde udnyttet vores powerplay, siger Garth Murray.

Efter nederlaget var det hurtigt ud i bussen for Aalborg-spillerne, der skulle skynde sig hjem for at blive friske til kamp to, der spilles allerede søndag middag.

- Det er slutspillet, så vi skal nok komme hurtigt videre. Vi har en hjemmekamp søndag, hvor vi skal forsvare vores hjemmebane. Nu har vi tabt en kamp, så vi skal slå tilbage, og det er en opgave, som vi begynder at fokusere på allerede på vej hjem i bussen. Vi skal nok komme ud for fuld kraft, siger Garth Murray.

Kamp to spilles søndag klokken 12.00 i Bentax Isarena.