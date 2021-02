Pirates-træner er fortrøstningsfuld inden grundspilsafgørelse

ISHOCKEY:Søndag fik Aalborg Pirates deres fjerde sejr i streg i Metal Ligaens grundspil. To af de triumfer var aldeles vigtige, da Rungsted blev nedlagt både fredag og søndag.

Det sender aalborgenserne op på andenpladsen - lige i hælene på Rungsted i toppen af tabellen.

- Vi lader tabellen være i fred. Vi arbejder bare med momentum og troen på os selv. Vi skal have spillet alle kæder på plads og spille på de samme præmisser. Vi har fået folk ind fra skader, som skal finde balance og flow i spillet, siger cheftræner Garth Murray.

Der er ikke lang tid til, at der tages hul på slutspillet. Dermed handler det også om at finde holdets topniveau inden de afgørende serier.

- Der er mange gode tegn, og vi er godt fokuserede på en masse ting, som vi har snakket om på de seneste. Jeg kan se det på isen, og resultaterne er positive. Det handler om at forstærke dem og lade drengene vide, hvad der har ledt os til vores succes, siger canadieren.

Mod Rungsted vandt Aalborg Pirates i to omgange på en stærk tredje periode. Det har træneren også bemærket efter et intenst fokus på netop de sidste 20 minutter af hvert opgør.

- Det er dejligt at se. Vi bliver bedre, som kampene går. Vi har snakket om at spille 60 minutter. I år har vi til tider kæmpet med vores tredje perioder, og der har snakken gået på at spille på den samme måde gennem hele kampen. Det har vi gjort godt, og på den måde lukker man kampene, siger Aalborg Pirates-cheftræneren.

Der er tre grundspilskampe tilbage i den indeværende sæson for ishockeymandskabet. Odense, Herlev og Rødovre venter, mens der er halvandet point op til Rungsted på førstepladsen.