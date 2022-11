Pirates-træner vil også have sejre over tophold

AALBORG:Ovenpå en længere downperiode begynder pointene igen at trille ind på kontoen hos ishockeymandskabet fra Aalborg Pirates.

Søndag aften tog de forsvarende mestre den tredje sejr i træk og i modsætning til fredag i Rødovre, kunne de affærdige Herlev i ordinær tid. Hele 7-2 hed sejrscifrene hjemme i Sparekassen Danmark Isarena.

Den magtdemonstration så man dog ikke kommer efter en noget usikker 1. periode, der efter en tidlig Pirates-scoring endte 1-1.

- Lad os bare sige, at vi havde en god snak i pausen, og responsen var heldigvis god. Gutterne kom fokuserede ud og gjorde som aftalt fra 2. periode. Det gav et tydeligt resultat, siger cheftræner Garth Murray.

Herlev stod i perioder som en groggy bokser i ringhjørnet og tog imod slag på slag. 5-1 stod der pludselig på den galoperende måltavle.

- Det kan forhåbentlig give noget selvtillid, og der var virkelig noget at bygge videre på. Defensivt blokerede vi også mange skud og spillede mere konsekvent. Det var en god indsats, siger Garth Murray.

I 3. periode fik Aalborg Pirates også sat en scoring ind i powerplay, som de ellers har kæmpet med at gøre på det seneste.

Tobias Ladehoff scorede mod Herlev og er fortsat Aalborg Pirates' bedste pointsluger i denne sæson. Foto: Lars Pauli

- Det var også godt at se, at vi fandt løsninger der. Der var i hvert fald noget at bygge videre på. Det har været godt at se, at vi har fået pointene i hus på det seneste, men der venter nogle sværere kampe forude, forudser Pirates-træneren.

Vil ikke være firer

Aalborgenserne har stadig et pointmæssigt efterslæb og må nøjes med at indtage fjerdepladsen i Metal Ligaen - med det samme antal point som Odense på tredjepladsen. De to hold har et gab på henholdsvis seks og syv point op til Herning og SønderjyskE.

- Vi er bestemt ikke tilfreds med at ligge nummer fire, så vi skal have lukket det hul til toppen. Det kræver, at vi begynder at levere mod de andre tophold, for det har manglet og er forklaringen på, at vi halter lidt efter.

Næste opgave er netop mod topholdet Herning, der mandag 5. december kommer til Aalborg.

- Det er en stor kamp, så nu gearer vi lige ned og giver spillerne lidt fri, inden vi begynder opbygningen til det opgør, forklarer piraternes cheftræner, Garth Murray.