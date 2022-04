Pirates vandt første semifinale efter vanvittigt mål

ISHOCKEY:Emilio Romig leverede et meget mindeværdigt mål, da han fra nærmest nul grader tæskede pucken i mål. Ja det er det, som Svend Gehrs ville have kaldt for en helt umulig vinkel. Målet blev scoret et minut og 41 sekunder inde i fjerde periode i en kamp, der var pakket med spænding.

Efter 10 dages kampfri var det atter tid til at stemple ind i slutspillet for Aalborg Pirates, der grundet et sweep (4-0 i kvartfinaleserien) mod Herlev Eagles havde haft en markant længere pause, end tirsdagens modstander Odense Bulldogs har haft.

Der vil til evig tid foregå en diskussion om, hvem det er en fordel for, når to hold mødes ud fra de præmisser, som Aalborg og Odense mødte ind med til første semifinalekamp. Umiddelbart så den lange kamppause ikke ud til at hæmme piraternes timing i spillet, mens der ved første øjekast heller ikke var spor af træthed og tunge ben hos de fynske bulldogs, der havde været ude i syv opslidende og intense kampe mod SønderjyskE for at booke plads i semifinalen.

Det er hævet over en hver tvivl, at Aalborg Pirates skal ud i et decideret hundeslagsmål for at avancere til DM-finalen. Odense Bulldogs mødte op i Aalborg til den første DM-semifinale af syv mulige og viste, hvorfor man havde nedkæmpet grundspillets nummer to i kvartfinalen.

Der var bid i de fynske hunde, der som en glubsk muskelhund kastede sig over piraterne. Trods markant mest pucktid i modstandernes zone til Aalborg Pirates, var det Odense Bulldogs, der først kom på måltavlen. Odense-profilen Radek Cip fortsatte sine flotte takter fra kvartfinalen, da han udnyttede lidt løst forsvarsspil fra Pirates' side.

Inden nervøsiteten og frustrationen for alvor nåede at vinde indpas blandt hjemmeholdets spillere og fans slog Aalborgs førstekæde tilbage. Jeppe Jul Korsgaard udlignede efter forarbejde af Kirill Kabanov og Julian Jakobsen.

Aalborg Pirates var nu advaret om den fynske farlighed, men det kneb med at holde sig ude af straffeboksen, og på den baggrund lykkedes det også Bulldogs at komme på 2-1. Kort før afslutningen på første periode blev Jonas Jakobsen sendt i skammekrogen, og da de to hold kom på isen til anden periode fik Bulldogs udnyttet overtallet til stort set at score i det sekund, som Jonas Jakobsen igen måtte skøjte ind på isen.

Kampen i tal Aalborg Pirates - Odense Bulldogs 3-2

Periodecifre: 1-1, 1-1, 0-0, 1-0

Mål: 0-1 Radek Cip (7.09), 1-1 Jeppe Jul Korsgaard (9.23), 1-2 Gunars Skvorcovs (21.03), 2-2 Patrick Bjorkstrand (36.47), Emilio Romig (41.41)

Udvisningsminutter: Aalborg 10, Odense 6

Tilskuere: 2853 VIS MERE

Med Bulldogs tilbage i front, var det atter Pirates, der skulle agere jagthund, men jagten på en udligning syntes sværere end som så.

Undervejs fik Aalborg også sit første powerplay. Det kastede et par pæne chancer af sig, men mål kom der ikke ud af det.

Det gjorde der til gengæld, da tilbagevendte Patrick Bjorkstrand afsluttede et kvikt angreb sat op af Ian Edmondson og Thomas Spelling.

Da Pirates udlignede til 2-2, var kampbilledet fortsat det samme. Piraterne havde pucken mest, mens Odense konstant lurede på en kontrachance. Et andet tema for Pirates var en vedvarende strøm af udvisninger. Det var ikke voldsomt, men der var tilpas mange ture i straffeboksen til, at det ødelagde en del af de nordjyske muligheder. Som noget af det første i tredje periode blev Kirill Kabanov udvist.

Til Aalborgs ros skal det med, at man var ret effektiv, når det kom til at dræbe Odenses overtalsperioder.

Da Pirates langt om længe kom i powerplay spillede man sig til en gigantisk chance. Jeppe Jul Korsgaard leverede en afbrænder i overdirektørklassen. Han blev spillet helt blank, men efter en genial tværpasning fra Thomas Spelling fik Korsgaard ikke sat staven i isen tids nok til at dirigere pucken ind i et åbent mål.

Den chance blev startskuddet til en mindre belejring af hundeburet. Aalborg Pirates virkede til at have et fysisk overtag i de sidste 10 minutter af tredje periode, da man mere eller mindre tog permanent ophold i Odenses zone.

Anders Koch fik blandt andet en kæmpe chance, hvor han sendte pucken i sidenettet til store og dybtfølte suk for Pirates-tilhængerne.

Den tidligere Aalborg- og nuværende Odense-direktør Ole Nielsen kunne sammen med sine spillere drage et lettelsens suk, da tiden for tredje periode løb ud. Det gav en fjerde periode og en pause til at trække lidt luft for fynboerne.

Men det blev en stakket frist, for kort inde i fjerde periode tæskede Emilio Romig pucken i mål fra den føromtalte helt vanvittige vinkel, og så kunne jublen ellers bryde løs.

Kamp to i semifinaleserien spilles i Odense fredag aften klokken 20.30.