Pirates vandt igen-igen: To gyldne minutter var nok mod bundhold

ISHOCKEY:Aalborg Pirates hentede søndag sæsonsejr nummer 21 af 25 mulige, da bundholdet Odense blev sendt hjem med et nederlag på 6-4.

Piraterne var uden seks mand, heriblandt et par af de bærende spillere i skikkelse af Thomas Spelling og Mikkel Højbjerg. Førstnævnte døjer med en hjernerystelse efter en batalje senest i Rungsted. Men Odense var også hårdt ramt og måtte give debut til den blot 18-årige målmand Nicolai Kristiansen.

De stærkt undertippede gæster indledte bedst mod nogle ukoncentrerede pirater, men det blev alligevel hjemmeholdet, der nettede først. Olivier Hinse var skarpretter efter en sekvens, hvor Odense blev presset langt ned i eget felt.

Odense kom dog på omgangshøjde 30 sekunder senere ved Cole Candella.

Hvis man havde regnet med at se et mere fokuseret hjemmehold komme på isen til starten af anden periode, blev man skuffet. Der manglede engagement på piratskibet, og som en logisk konsekvens kunne Rasmus Simonsen bringe gæsterne på 2-1.

Et powerplay sendte dog hjemmeholdet på 2-2, da Martin Højbjerg omsatte et flot komponeret angreb på bedste vis. Endnu flottere var Martin Højbjergs føringstræffer, da han fra en spids vinkel på fornem vis trak pucken over i et fjerne målhjørne.

Og nu var der for alvor gået hul på bylden. Felix Scheel gjorde det til 4-2, mens Julian Jakobsen øgede til 5-2.

Dermed havde Aalborg scoret tre mål på godt to minutter og vendt kampen helt på hovedet.

Odense havde dog ikke givet op, men fik tidligt i tredje periode reduceret ved Riley Bourbonnais. Men enhver spændingen forduftede, da Felix Scheel øgede til 6-3 med syv minutter igen.

Odense fik et trøstmål i slutfasen. Målscorer var atter Riley Bourbonnais.