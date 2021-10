Pirates vandt målfest i hundehuset

ISHOCKEY:Der gik ren mål-bonanza i den, da Aalborg Pirates vendte et truende nederlag til en overbevisende sejr ude mod Odense Bulldogs. Fra at være nede med 1-3 fik man vendt kampen til en 8-5-sejr.

Lige nu er der seks hold, der kæmper om de fire pladser til Final 4-weekenden, der fastlægges efter 16. spillerunde. Lørdagens kamp mod Odense Bulldogs var Aalborgs 12., kamp. Med sejren i Odense kom Aalborg Pirates et stort skridt nærmere deltagelse ved Final 4-stævnet, hvilket er første store delmål for sæsonen.

Et imponerende antal Pirates-fans havde taget den lange bustur til Odense for at besøge hundehuset. De blev vidner til en målfest, hvor Aalborg Pirates undervejs balancerede på en skøjteklinge i forhold til at tage ordet krise i brug.

Aalborg-spillet har nemlig ikke set prangende ud i de seneste kampe, og da Bulldogs undervejs var foran med 3-1, så det ikke just lyst ud for Pirates.

Kampen var ikke mange minutter gammel, da Odense for første gang bragte sig i front. Piratkaptajnen Julian Jakobsen ville det dog anderledes, og han fik kort efter udlignet til 1-1, da han dukkede op i slottet og behersket skød pucken i nettet.

Bulldogs var ikke færdig med at markere sig på måltavlen. Sebastian Ehlers gjorde det til 2-1, hvilket var pausestillingen efter de første 20 minutter, og blot 12 sekunder inde i anden periode bragte Mikko Virtanen Odense på 3-1, hvilket på forunderlig vis blev startskuddet til et sandt målshow fra piraterne.

Odense Bulldogs - Aalborg Pirates Periodecifre: 2-1, 2-4, Mål: 1-0 Lukas Bach Nielsen (3.40), 1-1 Julian Jakobsen (7.08), 2-1 Sebastian Ehlers (15.49), 3-1 Mikko Virtanen (20.12), 3-2 Patrick Bjorkstrand (21.36), 3-3 Patrick Bjorkstrand (28.55), 3-4 Stephen Anderson (31.08), 3-5 Martin Højbjerg (31.20), 4-5 Topi Piipponen (31.51), 4-6 Kirill Kabanov (44.45), 4-7 Stephen Anderson (49.52), 4-8 Kirill Kabanov (52.52), 5-8 Sebastian Ehlers (16.20) Udvisningsminutter Tilskuere: 1325 VIS MERE

I den resterende del af peroden formåede Pirates nemlig at score hele fire gange. Patrick Bjorkstrand både reducerede og udlignede for Aalborg, og Stephen Anderson bragte piratskibet i front. Martin Højbjerg ville også have sit navn i statistikkerne, så han gjorde det til 5-3, inden Topi Piipponen sørgede for, at spændingen var helt intakt inden de sidste 20 minutter med en reducering til 4-5.

Der blev gået til den rent fysisk, og da første Pirates var kommet i front så det ud til, at den fysiske investering også begyndte at betale sig, for der var slet ikke ligeså meget modstand fra de nu fynske underhunde. Hvor Odense har to kvalitetskæder, så fik Aalborg vist, at man trods skader har tre kvalitetskæder, der alle kan producere point.

Tilbagevendte Kirill Kabanov scorede to gange i de sidste 20 minutter, og Stephen Anderson fik også mållampen til at lyse. At Sebastian Ehlers så fik reduceret til slutresultatet 5-8 var af kosmetisk karakter.

Sejren betyder, at Aalborg Pirates ligger rigtig godt til i kampen om Final 4-pladserne, hvor også Herning Blue Fox og Frederikshavn White Hawks er tæt på at booke en plads.