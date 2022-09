Pirates vandt sæsonens første lokalbrag

ISHOCKEY:Der kom ingen fisk på isen, da Frederikshavn løb på isen i Sparekassen Danmark Isarena til fredagens lokalbrag mod Aalborg Pirates. Det var et varsel om, hvad der ventede eller rettere sagt ikke skete. Intensiteten var ikke det, man forventer af et lokalbrag en fredag aften.

Det var ikke bare de manglende fisk, der gjorde det til en anderledes oplevelse. Inden kampen præsenterede Aalborg Pirates en fem-årig forlængelse med Sparekassen Danmark som hovedsponsor i mesterklubben. Derfor var piraterne trukket i mintgrønne trøjer for at markere det gode partnerskab.

Det var muligvis de mintgrønne trøjer, der forvirrede Pirates-spillerne, eller også var White Hawks-spillerne bare bedre på aftenen, for de var i hvert fald ikke kommet for at danse. Vendelboerne skøjtede på fra første tag, og det var måske den friske tilgang fra Frederikshavn, der lagde en dæmper på stemningen, for det mindede om alt andet end et lokalopgør på lægterne.

Stemningen mindede mere om en onsdag aften i Rødovre Skøjtehal end et lokalbrag mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks. De første til at bryde stillelegen var White Hawks' medrejsende fans. Anledningen var en scoring fra Aleksi Halme.

Nok gjorde piraterne også tilnærmelser mod White Hawks-målet, men de største chancer i første periode stod der White Hawks på. Christopher Frederiksen kunne og burde have bragt frederikshavnerne på 2-0, men trods et tomt mål og en flot dribling forbi George Sørensen formåede han ikke at at sende pucken i mål.

Tendensen fra første periode fortsatte i begyndelsen af anden periode, da White Hawks atter var tæt på at score, men så piraterne til at viste et glimt af klasse, da Patrick Bjorkstrand afsluttede en god pirat-sekvens ved at udligne til 1-1.

Glæden for hjemmeholdets fans var dog kort, for tre minutter senere fandt Thomas Søndergaard vej til nettet. Det begyndte at se svært ud for hjemmeholdet, da White Hawks oven i købet fik en powerplay-mulighed, men det virkede som om, at undertallet vækkede Pirates-spillerne. Ikke alene formåede Aalborg at holde i pucken i store dele af undertalsperioden, men mod slutningen af de to minutter tog Victor Rollin Carlsson sagen i egen hånd og satte et par modspillere, før han vippede pucken flot i mål.

Tempoet og intensiteten i nærkampene fik et lille hak op i tredje periode, som langt hen ad vejen havde Pirates, som det dominerende hold. Periodens hidtil største mulighed endte Christopher Frederiksen dog med at få, da White Hawks-spilleren pludselig stod fri i slottet foran George Sørensen. Pirates-keeperen tog dog fra og gjorde dermed en stabilt spillende Tadeas Galansky rangen stridig om at være kampens spiller.

Galansky måtte dog kapitulere, da Trevor Gooch styrede pucken i mål, bedst som et Pirates-powerplay var ved at fortone sig i ingenting. Målet indtraf med cirka to minutter tilbage af kampen. Trevor Gooch afgjorde også endegyldigt kampen, da han kunne score i et tomt mål med 30 sekunder tilbage af kampen.

Nok tabte White Hawks, men der var bestemt lovende takter hos frederikshavnerne, der ikke bliver kanonføde trods et reduceret budget.

Mange har inden sæsonen dømt White Hawks til at lande i den tunge ende af tabellen, og det kan man som sagtens ende med at gøre, men White Hawks-spillerne har i kort inde i sæsonen vist nogle fantastiske dyder, som gør det plausibelt at tro på mere succes til Pelle Hånbergs tropper. Den nye White Hawks-træner har hurtigt fået sat et synligt aftryk på sit hold.