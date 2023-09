Se alle målene: Pirates slog rivaler - Frederikshavn tabte igen

Det var op og ned for de to nordjyske ishockey-hold fredag aften. Aalborg Pirates vandt 3-1 over Herning Blue Fox, der af mange er udset som en af favoritterne til DM-guldet i denne sæson.

Oliver Anker, Nikolaj Carstensen og Thomas Spelling stod bag Aalborgs mål, inden Herning reducerede. Dermed kan man konstatere, at Spelling i modsætning til tidligere sæsoner er med fra start i denne sæson.

Se højdepunkterne fra kampen herunder - bragt i samarbejde med Metalligaen.tv:

Det gik ikke helt så godt for Frederikshavn White Hawks, der fredag tabte 2-5 ude mod Sønderjyske og står noteret for nul point efter tre kampe. Jonas Jakobsen og Thomas Søndergaard stod for de nordjyske mål i Vojens, men de var oppe mod overmagten.

Se de syv mål fra kampen herunder - bragt i samarbejde med Metalligaen.tv: