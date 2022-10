Pirates viste mesterklassen i topkamp

ISHOCKEY:Alle komponenter til en hyggelig aften for de mange Pirates-fans var på plads, da man fredag havde besøg af SønderjyskE til et topmøde mellem de p.t. to bedste mandskaber i ligaen.

Tempoet i de første minutter afslørede også, at det var to mandskaber, der var kommet på isen for at vinde styrkeprøven, der udover tre point også ville booste selvtilliden hos en vinder og sende et signal til resten af ligaen.

Piraterne lagde fra land i vanlig stil. Det vil sige, at et højt pres blev sat ind mod gæsterne, der straks blev trykket godt og grundigt ned i egen zone.

Anders Koch slog kapital af den gode indledning, da han bragede piraterne foran efter mindre end tre minutters spil. Det skulle blive startskuddet til en stor aften for både Pirates og Koch, der netop har forlænget sin aftale med piraterne.

SønderjyskE er dog ikke tophold for ingenting. I de efterfølgende minutter var der i flere omgange pres på George Sørensens mål. Sønderjyderne viste hvorfor de skal betragtes som en klar mesterskabskandidat.

Det blev dog ved tilnærmelserne fra SønderjyskE's side. For det næste mål var signeret piratkaptajn Julian Jakobsen, der udnyttede en chance i et powerplay midt i anden periode.

Fra det punkt gik det så hurtigt, at halspeakeren havde svært ved at følge med. Anders Koch og Trevor Gooch bragte Pirates på 4-0, inden anden periode var forbi.

Allerede der var kampen reelt afgjort, og SønderjyskE skulle "bare" have overstået tredje periode. Det fik dog ikke ordnet ret godt. Til gengæld fik de Anders Koch i den gale hals. Pirates-backen endte med en imponerende point-total for kampen på fem. Han assisterede nemlig alle tre Pirates-scoringer i tredje periode.

De blev alle sat ind mod kampens slutning, da sønderjyderne mere eller mindre havde sat sig ud i bussen. Det skal dog ikke tage noget som helst fra piraterne, der viste høj klasse hele vejen rundt. Dagens mand i skysovs var dog Anders Koch, der fejrede sin kontraktforlængelse med at vise, hvorfor han bliver et kæmpe aktiv for Aalborg Pirates i de kommende sæsoner.