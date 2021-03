Piratfest i Herlev: Aalborg sikkert videre til semifinalerne

ISHOCKEY:Aalborg Pirates skulle blot bruge fire kampe på at overvinde modstanden fra Herlev Eagles.

De er nemlig videre til semifinalerne i Metal Ligaen, efter det fredag aften lykkedes at besejre Herlev Eagles med cifrene 7-3.

Herlev-mandskabet blev lukket ind i opgøret i løbet af anden periode, men aalborgenserne afviste at lukke hjemmeholdet ind i kvartfinaleserien, som altså ender med en Pirates-sejr på i alt 4-0.

Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

De nordjyske gæster skulle ikke bruge lang tid på at bringe sig i front. Således scorede den canadiske målmager Ben Duffy allerede efter 44 sekunders spil, hvor han med et køligt skud kunne bringe piraterne foran.

Modsvaret kom dog mindre end et minut efter. Lidt klumpspil foran Pirates-målet resulterede i, at en åben skudmulighed blev præsenteret for Luis Blak Olsen, som svingede skøjten i retning mod målet.

Balance i regnskabet - og noget af en start i Spar Nord Bank Arena i Herlev.

Efter syv minutters spil af første periode bragede Kirill Kabanov et drøn af fra distancen efter en parering hos Herlev-målmand, Emil Jidskog, der langtfra var nok til at forhindre den nu opståede chance.

Et længere spilstop i midten af første periode skyldtes et videotjek, der dog ikke udmøntede sig i noget.

Aalborg Pirates skulle heller ikke bruge mange sekunder af anden periode for at lægge sig yderligere i front. Efter lidt rod ved Herlev-enden, hvor det ikke lykkedes at få bugseret pucken væk, tog Pierre-Olivier Morin sagen i egen hånd og kanonerede bolden af sted.

Atter en gang knoklede Herlev-spillerne i det, da en spiller fra vestegnsklubben mere eller mindre frivilligt afgav bolden til udeholdets Daniel Madsen, der løb bag målet og frem til målet med pucken. 1-4 stod der nu på måltavlen, og det videre avancement var nu absolut inden for rækkevidde.

Det lykkedes Herlev at reducere til 2-4 efter 33 minutters spil. Ligesom ved scoringen til 1-1, var det Luis Blak Olsen, som sendte pucken ind forbi George Sørensen i Pirates-målet. Blak Olsen blev elegant spillet fri, og fra klos hold kunne han nemt bringe lidt spænding tilbage i kampen.

Spændingen skulle stige yderligere i Spar Nord Bank Arena i Herlev denne fredag aften.

Luis Blak Olsen var nemlig endnu en gang involveret i en Herlev-scoring bare få minutter senere. Denne gang var han dog i assistmagerens rolle. Således spillede han hjemmeholdets forsvarer, Lasse Mortensen, fri i den højre side tæt på mål. Mortensen kvitterede for det fornemme oplæg ved at sende pucken ret så sikkert i nettet.

3-4, og så havde uroen så småt indlemmet sig hos Pirates-spillerne.

Den galej havde Julian Jakobsen dog ikke tænkt sig at spille med på. Halvandet minut før slutningen på tredje periode gjorde den danske forward det til 3-5, og så kunne piraterne gå i omklædningsrummet med en god fornemmelse.

Og piraterne afgjorde det såmænd også, da Tobias Maximilian Ladehoff reelt set lukkede kampen med sin scoring til 3-6.

Det blev dog ikke slutstillingen, for Aalborg Pirates lukkede og slukkede endegyldigt kvartfinaleserien i de døende minutter. Jeppe Jul Korsgaard scorede på et frit mål, da han tyrede pucken en hel banelængde. Sigtekornet var korrekt indstillet, og dermed kan piraterne glæde sig over en sejr, der ender med cifrene 7-3 i aalborgensernes favør.

Herlev Eagles - Aalborg Pirates 3-7 Periodecifre: 1-2, 2-3, 0-2 Mål: 0-1 Ben Duffy (00.44), 1-1 Luis Blak Olsen (01.41), 1-2 Kirill Kabanov (06.57), 1-3 Pierre-Olivier Morin (21.33), 1-4 Daniel Madsen (28.32), 2-4 Luis Blak Olsen (33.24), 3-4 Lasse Mortensen (35.07), 3-5 Julian Jakobsen (38.23), 3-6 Tobias Maximilian Ladehoff (53.44), 3-7 Jeppe Jul Korsgaard (58.51) Udvisninger: Herlev 3x2 minutter, Aalborg 4x2 minutter