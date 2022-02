Piratkaptajn har fordøjet OL-oplevelse: Nu gælder det DM-guldet

AALBORG:Julian Jakobsen leverede en nærmest overmenneskelig præstation, da han stod for fire point i pokaltriumfen mod Herning Blue Fox. Det skete vel at mærke på bagkant af et par helt vilde døgn for piratkaptajnen.

Tirsdag og onsdag i forrige uge var Julian Jakobsen med til at skrive historie, da han som en del af det mandlige danske ishockeylandshold spillede Danmark i en OL-kvartfinale.

Torsdag morgen kinesisk tid satte han sig i et fly til Danmark, torsdag aften dansk tid landede han i Danmark, fredag aften var han på isen for Aalborg Pirates i Metal Cup-semifinalen mod Frederikshavn White Hawks, lørdag aften leverede han fire point i Aalborgs finalesejr over Herning Blue Fox.

- Det var godt nok nogle hårde dage. Det var fedt at vinde pokalen, men rent fysisk og mentalt var det ikke fedt. Jeg tror ikke, at man kan anbefale det program til nogen. Fire kampe på fem dage, og to af kampene blev reelt spillet om natten. Det var hårdt, og det er først nu, at jeg er ved at være tilbage på toppen fysisk og mentalt, siger Julian Jakobsen.

OL-oplevelsen i Kina er efterhånden blevet fordøjet, og det er en ordentlig mundfuld med tanke på de mange indtryk og den store succes, der var med i bagagen hjem fra Beijing.

- Det var vanvittigt stort at være til et OL. Det er var en vanvittig stor oplevelse at prøve at være med. Det var først, da vi stod der, hvor det måske gik op for os, hvor stort det var, siger Julian Jakobsen.

OL-deltagelse har været et stort mål for dansk ishockey i mange år, men det var næsten for godt til at være sandt, at Danmark kunne sende hele to ishockeylandshold til OL i Beijing. Det betød blandt andet, at Julian Jakobsen fik lov til at dele den olympiske oplevelse med sin søster Josefine Jakobsen, der er Danmarks bedste kvindelige ishockeyspiller og kaptajn på det kvindelige landshold.

- Det var helt vildt stort, at jeg fik lov til at dele den olympiske oplevelse med Josefine. Én ting er at fortælle om det til andre, men det er bare noget andet, når man har oplevet det sammen. Det er noget helt unikt for os begge, siger Julian Jakobsen, der blandt andet kunne se sin søster gå forrest, da de ishockeykvinder sikrede sig en historisk sejr over mægtige Tjekkiet.

Sportsligt leverede Julian Jakobsen og landsholdskammeraterne også på den helt store klinge. Giganterne Tjekkiet og Schweiz blev besejret i puljen, mens Letland blev overvundet i 1/8-finalen. Ydermere bød man mægtige Rusland op til kamp hele to gange.

- Nu skal man jo ikke miste jordforbindelsen i ydmyge Danmark, men det kom faktisk ikke bag på mig, at vi præsterede, som vi gjorde. Man skal huske på, at vi stillede op med turneringens måske mest rutinerede hold. Derudover spillede vi på en mindre bane efter NHL-mål, og det var en fordel for os, da det altså ikke koster de samme kræfter, som hvis det havde været på en stor bane, siger Julian Jakobsen.

- Jeg tror også, at det var en fordel for os, at NHL-spillerne ikke var med. Vi stillede med et hold, der havde så meget rutine og kvalitet, at vi nok skulle vinde enten over Tjekkiet eller Schweiz, hvis vi skulle gentage turneringen. Det vil bare ikke være hver gang, at vi vil vinde over begge nationer i et gruppespil, siger Julian Jakobsen.

Nu venter hverdagen i Metalligaen. I mandagens kamp mod Esbjerg havde Julian Jakobsen fået sig en velfortjent fridag, men han er med i bussen, når piraterne skal en tur til Frederikshavn fredag aften.

I de kommende uger venter endnu et voldsomt program for Pirates og Julian Jakobsen, der skal færdiggøre grundspillet, spille Continental Cup og tage hul på slutspillet.

- I første omgang går vi efter at blive nummer et i grundspillet. Med den position, vi har spillet os i, så skal vi gå efter den førsteplads, siger Julian Jakobsen, der dog ikke vil vinde grundspillet for en hver pris.

- Jeg kan kun tale for mig selv, men jeg tror, at alle i truppen vil være enig med mig i, at det vigtigste er at vinde DM-guldet. Det er vores helt store mål, og det er det, vi skal gå efter. Derfor skal vi også finde en måde at dosere vores kræfter på, så vi står godt til slutspillet, siger Julian Jakobsen.

Derfor har den rutinerede Pirates-profil også et håb for de kommende kampe, der venter inden slutspillet går i gang.

- Det er ikke nogen hemmelighed, vi har en del skader, og vi har mange kampe, så det er vigtigt, at vi får fordelt ressourcerne godt. Nu er jeg ikke træner, men jeg håber, at vi får fordelt istiden godt mellem alle spillere, så alle får lige meget istid. For det gælder om at være klar til slutspillet, siger Julian Jakobsen.