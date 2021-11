Piratkaptajnen tog sagen i egen hånd

ISHOCKEY:13 sekunder skulle der gå af overtiden, før 2854 tilskuere brød ud i jubel. Anledningen var en scoring fra Aalborg Pirates' kaptajn Julian Jakobsen, der havde afgjort kampen med en scoring til 2-1. Det var et klimaks, der stod i skarp kontrast til størstedelen af de foregående 60 minutters ishockey.

Det stod relativt hurtigt klart, at det blev en af den slags kampe, hvor afstanden mellem top og bund stort set blev hvisket ud, som man kun oplever det i sportens verden.

Aalborg Pirates kom godt nok hurtigt i front, men Charlie Curtis føringsmål blev aldrig fulgt op af det ellers forventelige tryk mod Rødovre-målet.

Piraterne manglede ganske enkelt noget tempo i skøjteløbet, nogle pund i tacklingerne og præcision i pasningerne. Alt for ofte løb Pirates-angreb ud i ingenting.

Charlie Curtis mål blev det eneste i de to første perioder. Det var som ventet Metalligaens tophold, der havde flest afslutninger, men intensiteten i Pirates-spillet er set bedre, end det var tilfældet mandag aften.

En sand kavalkade af fejlpasninger fra Pirates gjorde det svært for hjemmeholdet at udøve den suverænitet på isen, som stillingen lagde op til.

Rødovre kom til Aalborg med 12 nederlag på stribe i bagagen, mens Aalborg havde vundet sine seneste fire kampe. Det var med andre ord to modsætninger, der tørnede sammen. Det var bare ikke til at se, da pucken blev kastet til første faceoff.

Aalborg Pirates - Rødovre Mighty Bulls 2-1 (efter overtid) Periodecifre: 1-0, 0-0, 0-1, 1-0 Mål: Charlie Curti (11.34), 1-1 Nicklas Carlsen (40.49), 2-1 Julian Jakobsen (60.13) Udvisningsminutter: Aalborg 6, Rødovre 4. Tilskuere: 2854 VIS MERE

Mens det ikke var nogen prangende pirat-præstation, så skal Rødovre have stor kredit for at skøjte sin chance fuldt ud.

I 3. periode fik Rødovre oven i købet udlignet, da Nicklas Carlsen som en naturlig konsekvens af kampens gang fik sendt en kvittering i nettet. Udligningen fik Aalborg Pirates til at sætte tempoet et gear op, men helt godt var det fortsat ikke. Det var som om, piraterne skøjtede rundt for halv kraft i store dele af kampen. Derfor endte det også med, at de to mandskaber måtte ud i overtid for at afgøre forestillingen.

Det bringer os tilbage til Julian Jakobsens flotte scoring, der assisteret af Kirill Kabanov gjorde, at overtiden blev en kort fornøjelse.

Resultatet betyder, at Aalborg Pirates går ind til landskampspausen på en førsteplads med 40 point. To mere end Herning på andenpladsen.