Piratskibet blev skudt i smadder af svenske kanoner

Alle vidste, at det ville blive en svær og tæt på umulig opgave for Aalborg Pirates, da man var en tur i Sverige for at møde Färjestad.

De bange anelser blev gjort til virkelighed. Det stod nemlig hurtigt klart, at det svenske storhold ikke havde tænkt sig at tage let på opgaven mod det danske mesterhold.

Efter første periode førte svenskerne 4-0. Stakkels Albert Adamsen i Pirates-målet havde ikke haft en særligt mindeværdig periode, da fire ud af 11 afslutninger var gået i mål.

I anden periode fik Pirates via stærk fight kæmpet sig igennem de 20 minutter uden yderligere skræmmer. Der stod som ventet Färjestad på begivenhederne. Hele 19 gange blev der afsluttet indenfor rammen af Pirates-målet, men denne gang stod Adamsen flot i vejen for alt, hvad der kom hans vej. Det betød, at Pirates kunne gå ud til tredje periode med oprejst pande og tro på en reducering.

en ak og ve. Tredje periode blev i store træk en kopi af de første 20 minutter. Färjestad udspillede Pirates og viste den klasseforskel, som man ved der skal være mellem et svensk tophold og et dansk mesterhold.

Fire gange måtte Albert Adamsen hive pucken ud af nettet, hvilket efterlod piraterne med en skamskudt målmand.

Pirates-truppen overnatter i Sverige, inden man mandag sætter kursen mod København, hvor der tirsdag venter en udekamp mod Rødovre.