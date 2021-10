Piratskibet har fået vind i sejlene: Esbjerg blev skøjtet baglæns ud af egen hal

ISHOCKEY:Da Pirates for et par uger siden tabte 1-2 hjemme mod Herlev, ville kritiske tunger gerne tage det berømte og berygtede K-ord i brug. Nok var piratskibet på daværende tidspunkt ude i høj sø, men decideret krise var der ikke tale om.

Når der alligevel kunne blive tale om at benytte ordet krise om Pirates-spillet, så skulle man måske se tirsdagens præstation ude mod Esbjerg Energy for at forstå de store forventninger, der knytter sig til Aalborg Pirates i denne sæson.

Med en yderst velkomponeret indsats gjorde piraterne kort proces, da de sejlede den lokale fiskekutter agterud. Det endda med kun tre kæder, da skader stadig er en faktor i Pirates-truppen. Ian Edmondson, Mikkel Højbjerg, Emil Marcussen og Jonas Jakobsen var ikke med på isen i Esbjerg.

1. periode bød ikke på mål, men piraterne forsøgte ihærdigt at få hul igennem til netmaskerne. Da de første 20 minutter var spillet, fortalte skudstatistikken en historie om, at det var Aalborg Pirates, der havde dikteret store dele af kampens første tredjedel.

13-3 lød skudstatistikken på i nordjysk favør, men det var faktisk Esbjerg Energy, der havde været tættest på at bringe sig i front. I forbindelse med et poweplay til Aalborg missede Stephen Anderson en pasning, der i stedet dannede grundlag for en friløber til Grayson Downing, der dog skød over mål.

Periodens andet chancemæssige højdepunkt indtraf få sekunder før periodens udløb. Her hamrede Craig Puffer pucken på stolpen, men indtrykket var, at Pirates havde fået godt tag i spillet, mens Esbjerg Energy skulle forsøge at lægge noget mere energi ind i spillet uden puck, hvis kampbilledet skulle blive mere gunstigt for hjemmeholdet.

Aalborg lykkedes i flere situationer med aggressiv forechecking, hvilket betød godt med puckbesiddelse i offensiv zone.

Esbjerg Energy - Aalborg Pirates 0-6 Periodecifre: 0-0, 0-4, 0-2 Mål: 0-1 Kirill Kabanov (22.07) 0-2 Martin Højbjerg (28.41) 0-3 Patrick Bjorkstrand (31.26) 0-4 Jeppe Jul Korsgaard (32.24), 0-5 Pierre-Olivier Morin (46.14), 0-6 Julian Jakobsen (54.44) Udvisningsminutter: Esbjerg 35, Aalborg 8 Tilskuere: 1590 VIS MERE

Hvor 1. periode havde været blottet for scoringer, skulle der ikke gå mange minutter af 2. periode, før Aalborg åbnede ballet på måltavlen.

Først fik Lasse Bo Knudsen en fin chance, da han blev spillet fri, men det blev ved det gode angreb, og få sekunder senere kunne Kirill Kabanov skovle pucken ind over stregen efter et godt slagskud fra Nikolaj Carstensen.

Det blev startskuddet til en gylden periode fra et stærkt spillende udehold. Piraterne ikke bare vædrede den vestjyske fiskekutter. De sank den også noget så eftertrykkeligt.

Martin Højbjerg øgede til 2-0 efter en godt set pasning fra Kirill Kabanov. Få minutter efter gjorde Patrick Bjorkstrand det til 3-0, da han modtog en aflevering fra Martin Højbjerg i store træk mindede om den pasning, han selv havde fået fra Kabanov, da han scorede til 2-0.

Jeppe Jul Korsgaard ville også på scoringstavlen, så tog chancen, da Esbjerg-defensiven så ud til at gå helt op i limningen. Korsgaard fik alt for meget plads, og den udnyttede han til at skøjte ind foran målet og smække pucken i nettet. I de minutter var der dømt ufrivillig striptease i Granly Hockey Arena. Hjemmeholdet blev simpelthen klædt af til skindet af Pirates.

Fortællingen fra 2. periode skal dog også indeholde ros til George Sørensen, der trods den massive Pirates-dominans måtte diske op med et par store redninger, da de klassiske Pirates-udfald gav et par store chancer til Esbjerg. De blev dog alle dygtigt afværget af Sørensen.

Faktisk kunne Pirates var kommet yderligere foran. Partrick Bjorkstrand ramte stolpen, da Pirates havde powerplay.

3. periode blev mere eller mindre en ekspeditionssag for Pirates, der dog formåede at øge føringen. Ja det vil sige, at det nok mest af alt var Esbjergs Jannik Christensen, der scorede til 5-0, da han uforvarende kom til at glide ind i eget net sammen med pucken.

Målet blev tilskrevet Pierre-Olivier Morin, da der som bekendt ikke er noget, der hedder selvmål i verdens hurtigste spil.

Der var til gengæld ingen hjælp til Pirates, da Julian Jakobsen scorede til 6-0 efter en fin pasning fra en storspillende Patrick Bjorkstrand, der for alvor er ved at vise, hvad det er for en profil, som piraterne har fået ombord til de kommende sæsoner.

Bedst som kampen virkede til at være kørt ind i en fase, hvor minutterne blot skulle gå, blev Esbjergs rutinerede altmuligmand Sune Hjulmand tosset over en tackling fra Jacob Møller Jensen. Den frustrerede Esbjerg-spiller smed handskerne og slog løs på en forundret Jacob Møller Jensen. Det gav en matchstraf til Hjulmand, mens en groggy Jacob Møller Jensen måtte hjælpes fra isen af sine holdkammerater.

Det grimme punktum på kampen kan imidlertid ikke fjerne indtrykket af et stærkt spillende Pirates-mandskab, der i tillæg til den flotte sejr kunne notere sig det første rene bur til George Sørensen i denne sæson.

Nu kan man begynde at spekulere i, hvad der pludselig har ændret sig. Så meget er det måske i virkeligheden ikke. Pirates dominerede også i store stræk kampene, da man tabte, men chancerne blev ikke konverteret til mål.

I de tre seneste kampe er der blevet scoret på chancerne. Forecheckningen er stadig i højsædet og ambitionen om at ville det visionære hockey er den samme som altid. Måske er det mest af alt marginalerne, der nu glider piraternes vej.

Med sejren er Aalborg Pirates nu i lighed med Frederikshavn White Hawks meget tæt på at booke billet til Final4, der afgøres efter 16. spillerunde.