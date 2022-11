Piratskibet kom ud af pointmæssigt dødvande

AALBORG:Med en 4-2-sejr fik Aalborg Pirates vendt skuden efter en kurs, der trods godt spil ikke har kastet mange point af sig i de seneste kampe.

I en gentagelse af sidste sæsons DM-finale mødtes to hold, der inden mandagens møde befandt sig i mindre spillemæssige kriser. Nogle Aalborg Pirates-fans og Rungsted Seier Capitals-fans vil måske svinge sig op til at kalde det større problemer, men faktum var, at en vinder kunne booste moralen ganske betragteligt.

Med fem nederlag i de seneste seks kampe er det ikke for meget sagt, at Pirates har spillet som en pose usaltede peanuts. Siden Final4-pladsen kom i hus, har Pirates ikke lignet sit normale jeg. Særligt offensiven har haft problemer med at opretholde en bare nogenlunde pointproduktion. Det ændrede sig dog i løbet af mandagens kamp.

Rungsted kom for sin del til Aalborg uden en stribe normale profiler, men det skal ikke tage noget fra den indsats, som piraterne lagde for dagen i de første 20 minutter.

Der var nemlig tale om den klassiske ketchup-effekt for Pirates i første periode. Da Kirill Kabanov fik scoret til 1-0 for hjemmeholdet, var det startskuddet til en fornøjelig første periode for de fremmødte fans. Føringsmålet blev nemlig fulgt op med scoringer fra Jeppe Jul Korsgaard og Martin Højbjerg.

Der var dog stadig åbenlyse forbedringsmuligheder for Pirates, der kom helt skævt ud til anden periode.

De første næsten fire minutter var en lang belejring af Aalborg-målet, og som en logisk konsekvens af den indledning på anden periode fik Rungsted reduceret ved hjemvendte Morten Jensen.

Reduceringen fik nervøse trækninger frem hos de mest skeptiske Pirates-fans, men de kunne relativt hurtigt ånde lettede op, for de forsvarende mestre havde forstået, at den udvikling skulle stoppes.

Der blev indledt et tilsvarende bombardement af Rungsted-målet, hvor flere mirakelredninger i første omgang forhindrede en 4-1-føring, men det virkede som om, det var på lånt tid. Og ganske rigtigt. Lidt over halvvejs gennem perioden åbnede Lasse Bo Knudsen sin målkonto i denne sæson, da han gjorde det til 4-1.

Tredje periode blev mest af alt en periode på autopilot for piraterne. En reducering fra Tim Daly med få minutter tilbage ændrer ikke på indtrykket af en sikker sejr til piraterne, der langt om længe fik omsat nogle af de mange afslutninger til mål.