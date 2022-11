Pladsen i mesterskabsspillet kom i hus

THISTED:Med en 4-0-sejr over FC Nordsjælland blev endegyldigt slået fast, at FC Thy-Thisted Q også er en del af forårets mesterskabsspil, når den bedste kvinderække splittes op om et par runder.

Med fem point ned til både FCN og AGF og to runder tilbage, der blandt andet byder på et indbyrdes møde mellem de to forfølgere, står det klart, at FC Thy-Thisted Q ikke kan hentes af begge forfølgere. Dermed var det på mere end en måde en fremragende eftermiddag for nordvestjyderne.

Særligt Malene Sørensen havde en sjov dag hjemme på Sparekassen Thy Arena. Hun stod bag målet til både 1-0 og 3-0. Den anden del af den dynamiske og meget målfarlige duo, Rikke Dybdahl, gjorde det til 2-0. De tre scoringer indtraf alle inden pausen, og gjorde anden halvleg til en kamp ned ad bakke for hjemmeholdet.

FC Nordsjælland fortsatte ufortrødent jagten på en reducering, og ved flere lejligheder kom gæsterne særdeles tæt på en scoring. En kombination af godt målmandsspil fra Maja Bay Østergaard, stærkt forsvarsspil og marginaler gjorde, at FC Nordsjælland aldrig fik scoret. Det gjorde til gengæld Pernille Pedersen, da hun kort før tid lukkede og slukkede, da hun dukkede op ved bagerste stolpe og kunne ekspedere et indlæg sikkert i kassen.