Tidligere Superliga-topscorer lander i nordjysk klub: Plaffeministeren har taget sigte mod nye mål

FODBOLD:Det er ikke hverdagskost, at en 1. divisionsklub, der pt. ligger og roder rundt omkring nedrykningsstregen, kan præsentere en angriber, der for 16 måneder siden blev kåret som topscorer i Superligaen.

Det er ikke desto mindre tilfældet for Vendsyssel FF, der har skrevet kontrakt med Ronnie Schwartz, der løber fra nytår og frem til sommeren 2024. Han kommer til Vendsyssel efter et ophold i Charlton, som ikke gik helt som håbet. Det betyder dog ikke, at den notoriske målscorer har mistet sin målnæse.

- Jeg har da taget min næse med hjem fra England, og den er intakt. Det er klart, at når man ikke spiller så meget, så skal jeg måske lige i gang igen, men jeg kender mig selv så godt, at jeg ved, jeg nok skal få scoret en masse mål. Det er jo også derfor, jeg er kommet her til klubben.

Det store spørgsmål er, hvorfor Ronnie Schwartz har valgt en klub i 1. division, når der givetvis var større klubber, der ville komme med et tilbud til "Plaffeministeren".

- For mig handler det meget om lande et sted, hvor jeg kunne spille og være glad igen og have glæden ved at kalde sig fodboldspiller. Det ser virkelig spændende ud her i Vendsyssel, siger 32-årige Ronnie Schwartz, der også var i dialog med Vendyssel tidligere på året.

- Der var nogle enkelte snakke i sidste vindue, men så har vi holdt kontakten ved lige. Det var meget lige til. Det var meget vigtigt for mig, at jeg havnede et sted, hvor jeg kommer til at spille fodbold, og det ser godt ud her i Vendsyssel.

Et andet stort plus i overvejelserne omkring ny klub, er ambitionsniveauet hos både klub og plaffeminister.

- Når jeg ser på Vendsyssels hold, mener jeg, at kvaliteten er til mere, end der hvor man er lige nu. Jeg ved, der også er ambitioner om at rykke op i Superligaen hos klubben. Dermed går vores ambitioner hånd i hånd. Jeg vil også spille Superliga igen, siger Plaffeministeren.

Søren Henriksen, der er head of sports development, i Vendsyssel FF er overbevist om, at klubben har gjort et kup ved at hente Ronnie Schwartz.

- Jeg tror ikke, at det er særligt tit, at vi får sådan en chance. Den lå ret meget til højrebenet, for jeg har snakket med Ronnie her det seneste stykke tid, og vi var ret hurtigt enige om, at det var noget, vi skulle gå efter. Det er ikke en chance, man får hver dag, så vi er ret glade her i klubben, siger Søren Henriksen, der har en klar forventning til Ronnie Schwartz.

- Han skal score mål. Der hvor vi er som klub, så bliver det svært at finde en angriber, hvor vi er mere sikre på mål, end vi er med Ronnie. Vi håber både på, at han med sin rutine og personlighed kan være med til at lære fra sig og gøre de andre bedre. Men vigtigst af alt, så tror vi på en masse mål fra hans side, siger Søren Henriksen.

Skal nok komme i form

Med en dåbsattest, der siger 32 år og ikke ret mange kampe i det forgangne år, kunne man have sine bange anelser for Ronnie Schawartz' fysiske forfatning, men det er der ingen grund til.

- Jeg tror, der er blevet smurt lidt tykt på i forhold til min skade. Det er rigtigt, at jeg har haft problemer med min læg, men nu kan jeg ikke spille kampe før næste år, så vi har god tid til at få styr på det, men jeg håber på at jeg kan være mere med om et par uger, fortæller Ronnie Schwartz.

- Målet er, at jeg skal bruge de næste måneder på at bygge noget fitness på. På det seneste har jeg været hjemme og uden klub, så jeg har ikke villet lave for meget, når jeg ikke havde en klub, så det er perfekt, at jeg har fået det her på plads, fortæller den nye Vendsyssel-spids, der er glad for at være tilbage i et setup, hvor der er eksperter til at hjælpe ham på vej.

- Det betyder meget, at jeg nu har en sundhedssektor, der kan tage hånd om mig. Der blev taget godt hånd om mig i England, men nu har jeg været hjemme i Danmark for at finde ud af, hvad der skulle ske i et stykke tid, så der har jeg ikke haft de muligheder, som en sundhedsstab giver.

Corona gav langdistanceforhold

Ronnie Schwartz skiftede fra FC Midtjylland til Charlton i januar, men den totale corona-nedlukning gjorde det til en udfordring at flytte til England.

- Der var både gode og dårlige erfaringer. Det blev gjort lidt svært af, at verden nærmest lukkede ned en uge efter, jeg var kommet til England. Det betød, at jeg ikke kunne se min kone i rigtig lang tid, og det var rigtig svært for mig. Det gjorde det måske også svært for mig at top-præstere, for hun betyder meget for mig og giver mig noget tryghed, så det var ikke nemt, fortæller Ronnie Schwartz, der forsøger at se lyst på tilværelsen, selvom det var en udfordring i den lange periode uden fruen ved sin side.

- Der gik flere måneder, hvor vi ikke så hinanden. Vi var næsten helt henne ved sommerferien, før det blev muligt at se hinanden, så det var bestemt ikke det, vi havde håbet på. Omvendt har jeg lært en masse om mig selv. Man kan også klare nogle situationer, hvor det ikke ser så lyst ud, siger Ronnie Schwartz.

- Det var en hård og mørk periode. Når man flytter til et nyt sted vil man gerne ud at opleve noget, men det var der ikke mulighed for under corona-nedlukningen, siger 32-årige Ronnie Schwartz, der understreger, at man på ingen måde skal have ondt af ham, da han godt er klar over, at COVID-19 på sin vis påvirker alle i samfundet.

- Det blev i hvert fald en sværere start, men corona ødelagde jo ikke bare noget for os fodboldspillere. Det er jo alle mennesker, der er blevet ramt på en eller anden måde, siger Ronnie Schwartz, der nu mest af alt glæder sig til at komme i aktion for Vendsyssel FF, når 2021 bliver til 2022.

Når Ronnie Schwartz skal sætte ord på forventningerne til at komme tilbage i kamp, gnistrer øjnene, og der er en indlevelse i stemmen, som man ikke kan tage fejl af. Her er en fodboldspiller, der er alt andet end færdig.

- Jeg glæder mig til at komme i god form til 2022. Jeg ser i første omgang frem til at kunne træne med de andre, men jeg ser utroligt meget frem til at kunne komme i kamp. Jeg har ikke spillet så meget fodbold på det sidste, så jeg glæder mig ekstra meget til at komme i gang. Det ville være synd at sige, at jeg har slidt mig selv op i kampe det seneste år, siger Ronnie Schwartz.