Plaffeministeren skyder med skarpt igen

FODBOLD:Der har været sukket vidt og bredt i Hjørring over den manglende mål-produktion fra Plaffeministeren - måske bedre kendt under det borgerlige navn Ronnie Schwartz.

Chancerne har været der, men mål var det ikke blevet til før lørdagens møde med Fremad Amager. Det ændrede sig imidlertid efter en halv times spil, da Plaffeministeren for første gang skød med skarpt i sin tid som Vendsyssel-spiller.

Efter et strålende forarbejde fra en fremragende Rune Frantsen bankede Schwartz bolden i mål. Forløsningen hos den normalt så målfarlige angriber var til at få øje på.

Føringensmålet var den foreløbige kulmination på noget af det bedste, man har set fra Vendsyssel i denne sæson. Henrik Pedersens mandskab dominerede totalt opgøret mod et Fremad Amager-mandskab, der fysisk ikke kunne matche vendelboerne.

Med Jelle van der Heyden og Mikkel Wohlgemuth som de to største foregangsmænd for den fysiske dominans, satte Vendsyssel en tydelig dagsorden for kampen, som gæsterne ikke kunne være med på.

Der var flere store chancer inden pausen, og Ronnie Schwartz kunne med lidt større skarphed have fordoblet sin og holdets måltotal, men trods sit første mål er der stadig plads til forbedring fra målrævens side.

Ved sin side havde han Wessam Abou Ali, og den flamboyante angriber havde en fod med i meget, men intet af det lykkedes helt. Når han rammer sin topform er der ingen tvivl om, at de sammen med evigt farlige og meget energiske Lucas Jensen bliver en håndfuld for alle modstandere i nedrykningsspillet.

Blomsterne er så småt ved at gøre klar til at springe ud i forårsflor, og måske er det også tilfældet for VFF-spillet. Det var nemlig noget af det mest solide, der er set i meget lang tid. Evnen til at være konstante over 90 minutter har været en mangelvare ved tidligere lejligheder, men denne gang var der bund i indsatsen i hele kampen.

Nok var spillet ikke helt så prangende efter pausen, men da først Zander Hyltoft havde sendt Vendsyssel på 2-0, virkede kampen reelt afgjort.

Fremad Amager forsøgte en sidste desperat offensiv, men det blev til et clean sheet til Lukas Jonsson.

I kampens døende minutter var gæsternes Henrik Meister tæt at reducere efter en dødbold, men Daniel Mortensen kronede en flot hjemmebanedebut med at agere frelsende engel på stregen og sparke bolden væk.

Det var sidste skud i bøssen for Fremad Amager, der i modsætning til Plaffeministeren skød med løst krudt.

Sejrens betydning er svær at underdrive. Med de tre point har Vendsyssel nu seks point ned til Fremad Amager under stregen.