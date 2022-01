Plaffeministeren træner flittigt: Så stor er muligheden for debut i årets første kamp

FODBOLD:Når forårssæsonen går i gang for Vendsyssel FF, er der en stor mulighed for, at det bliver med den tidligere superligatopscorer i front.

Ronnie Schwartz blev præsenteret i det nordjyske 21. oktober, men angriberen med tilnavnet Plaffeministeren har endnu ikke haft sin officielle debut for vendelboerne, da han var ude med en skade i efteråret. Det ser dog ud til at den tidligere superligaspiller bliver klar for Vendsyssel FF, når klubben sparker foråret i gang 26. februar hjemme mod lokalrivalerne fra Hobro IK.

- Det bliver hele tiden bedre, og jeg håber på at få en del minutter i de kommende træningskampe her i opstarten, da det altid er noget andet, at spille kamp fremfor træning, siger Schwartz.

- Jeg regner 100 procent med at være klar til den første kamp i forårssæsonen, det har hele tiden været mit mål. Så er det selvfølgelig op til Henrik (Pedersen, cheftræner i Vendsyssel FF, red.) at vurdere, om det bliver fra start eller på bænken. Jeg var skadet i efteråret, hvor jeg trænede med i en uges tid inden vinterpausen og igen nu i opstarten, så det er ikke skaden, der fejler noget, men jeg mangler selvfølgelig at få nogle kampminutter i benene, hvilket der bliver rig mulighed for her i vores preseason, forklarer Ronnie Schwartz efter endnu en hård og vellykket træning.

Når Plaffeministeren engang får sin debut for Vendsyssel FF, håber han på, at han kan leve op til sin titel og hjælpe klubben med særligt ét af de problemer, som man har døjet med i efterårssæsonen.

- Jeg håber helt klart på at score mål, da jeg også tænker, at det er det grundlag, som jeg er hentet ind på. Problematikken med ikke at score nok mål håber jeg meget på at kunne ændre på, da mål som regel vinder fodboldkampe, og der skal vi blive bedre til at score og kreere flere mål end hidtil, fastslår Ronnie Schwartz.

Arkivfoto: Torben Hansen

Vendsyssel-angriberen er også fortrøstningsfuld for den kommende forårssæson på trods af de manglende point i efteråret.

- Vi vil selvfølgelig som hold gerne ende i top-seks for at undgå nedrykningsspil, kan vi gøre det, så vil sæsonen allerede være reddet. Ender vi i top seks, så vil målet jo være at gøre det rigtig godt der. Som sæsonen startede, og med de kampe jeg har set, som har været til flere point, end det er blevet til, så er jeg fortrøstningsfuld. Selvfølgelig er der nogle ting, vi skal blive bedre til, men det arbejder vi på nu. Jeg tror, at vi har en god chance for at ende i top-seks, og det ligger i vores egne hænder. Så hvis vi vinder vores kampe og kan se os selv i øjnene, så kan vi ikke gøre mere, siger han.

Personligt har angriberen også en særlig interesse i at komme i aktion på fodboldbanen igen.

- Jeg glæder mig egentlig bare til at spille noget fodbold igen, da det er noget tid siden, jeg har spillet den sidste kamp, så det bliver dejligt forhåbentligt at få en masse minutter i benene, erkender han.

Vendsyssel FF spiller sin første testkamp 28. januar mod Aarrhus Fremad.