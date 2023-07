Planen er klar: Overskud i 2024 og Superliga senest i 2026

VRÅ:Man får let tanken, at Lars Glinvad er født med et kronisk smil på ansigtet. Humørbomben er nemlig altid glad og smilende. Om man møder ham til en kamp i Hjørring eller på kontoret i Vrå, så er Vendsyssel FF-direktøren altid som taget ud af en tandpasta-reklame.

Siden oktober sidste år har Lars Glinvad stået i spidsen for Vendsyssel FF, og det har han gjort med succes indtil videre, men der skal ske store ting i de kommende år, hvis han skal bevare det store smil. Det er der dog også grobund for, hvis man spørger den engagerede direktør.

Hvis man er så heldig at få ham sat ned i en stille stund, så skinner glæden og den smittende optimisme fortsat igennem, og det er der en god grund til.

- Jeg er generelt bare altid i godt humør. Jeg prøver altid at se det positive i folk. Min erfaring er, at man altid har det sjovere, hvis man er positiv. Det vil jeg gerne have til at smitte af på mine omgivelser, siger Lars Glinvad.

Man skal være uheldig for at fange VFF-direktøren på en dag med hængemule. Et nederlag kan dog være med til at mindske smilet på Lars Glinvads læber.

- Selvfølgelig bliver jeg påvirket af resultaterne. Fodbold er følelser. Det er svært ikke at blive påvirket af resultaterne, for de fylder en del, men vi prøver også bare, at lægge dem fra os, når vi møder ind på kontoret næste dag.

Stor fremgang

Da Lars Glinvad blev hentet tilbage som direktør i Vendsyssel FF, gjorde klubejer Jacob Andersen det klart, at det var med én altoverskyggende opgave for øje. Sponsorindtægterne skulle øges.

- Vi lægger hele tiden på vores sponsoromsætning. I år lægger vi 60 procent oven i vores sponsorindtægter. Så kan vi diskutere, om det er fordi, vi kommer fra et lavt niveau, men vi har fået ekstra hænder ind, og det skal også kunne mærkes, siger Lars Glinvad.

- Der er masser af knapper at dreje på, men sponsorindtægterne er det helt store indsatsområde. Der er fortsat masser at tage fat i. Vi har mulighed for at løfte det område meget mere.

70 procent af indtægterne kommer fra sponsorer. 20 procent kommer fra TV-penge, og 10 procent kommer fra matchday-indtægter, men det er ikke nok til at dække omkostningssiden.

Det hårde faktum er imidlertid, at uden Jacob Andersens økonomiske garanti ville der ikke være grundlag for at drive en fodboldklub i Vendsyssel på det niveau, som man driver Vendsyssel FF på i dag. Det er Lars Glinvad helt med på.

- Jacob er vigtig for os. Hans måde at betale tilbage til den egn, hvor han er vokset op, er at sørge for, at vi har sportslig institution, som vi kan samles om. Der er styr på de indre linjer. Jacob har meldt ud, at han er her. Vi har et erhvervsliv, der støtter os mere og mere, så målet er, at vi bliver mindre afhængige af Jacobs hjælp i fremtiden.

Økonomisk efterslæb

På bundlinjen står dog tilbage, at Vendsyssel FF ikke helt har været i økonomisk vatter de seneste år. For omtrent to år siden overtog Jacob Andersen atter VFF fra Core Sports Capital, der havde købt klubben fra netop Jacob Andersen.

Dengang skulle Vendsyssel FF ud at hente en masse nye spillere under stort tidspres. Det har siden givet et økonomisk efterslæb, men de dyre kontrakter er ved at være fortid i Vendsyssel FF, hvor man i stedet har hentet en række unge lovende spillere til.

- Vi har lagt en god plan. Vi kommer med stor sandsynlighed ud med et tab for regnskabsåret 23. Men nu er vi ved at være ude af vores dyre kontrakter. Vi kigger ind i et 2024, hvor der kommer balance i tingene. Hvis vi kan lave en transfer på 3-4-5 millioner kroner, så skal vi nok få sorte tal på bundlinjen i 24.

En transfer i den størrelsesorden er bestemt ikke urealistisk. Vendsyssel FF råder allerede nu over en af de mest spændende trupper i 1. division i forhold til potentiale, og næste mand på affyringsrampen er Tobias Anker.

- Det giver mere ro på den kommercielle side, når vi laver den slags salg. Erhvervslivet følger også med, og gider de kaste penge efter noget, der har givet otte millioner i underskud? Der hjælper det helt sikkert, når de kan se, at vi også får penge ind den anden vej. Det gør, at vi sammen kan sætte det lange lys på, påpeger Lars Glinvad.

Med godt gang i sponsorarbejdet er næste store punkt på direktørens dagsorden, at Vendsyssel FF skal have flere tilskuere på stadion. Det er must, hvis klubben skal rykke sig økonomisk på den lange bane.

- Vi kigger også ind i, at vi skal forbedre vores stadionoplevelse. Vi skal have flere folk på stadion. Det bliver virkelig et indsatsområde for os i den kommende sæson. Når der bor 65.000 i Hjørring Kommune, og vi kun har 1000 mennesker på stadion, så er der 64.000, som vi skal forsøge at gøre os lækre overfor.

- Vi arbejder tæt sammen med kommunen, som har ja-hatten på. Det er blandt andet i forhold til at komme ud til folk, hvor de kan åbne nogle døre, så vi kan fortælle om vores klub, siger Lars Glinvad, der passioneret fortæller om de muligheder, han ser på den front.

- Der er 5000 studerende i Hjørring Kommune. Dem vil vi gerne gøre os lækre overfor. Det er unge mennesker, så de giver stemning, og de er tørstige. Dem skal vi have fat i, så der sker noget. Sponsorerne kan også godt li', når der sker noget, så det hænger sammen det hele.

Nye tiltag

Der vil også være tiltag under kampene på Nord Energi Arena. Som noget nyt vil man også kunne høre lidt lyd fra højtalerne undervejs i kampene.

- Vi kommer også til at prøve at gøre noget mere ved det, der kommer ud gennem højtalerne. Vi har fået go fra Divisionsforeningen til at prøve det af. Det er også en balancegang, for det skal ikke være en håndboldkamp, vi er til, men det behøver heller ikke være en begravelse. Det er en underholdningsbranche, vi er i.

I den sidste ende er der ingen tvivl om ambitionsniveauet hos Lars Glinvad. Han skal have Vendsyssel FF til at blive økonomisk selvkørende, og så skal man en række op.

- Jeg vil lave balance i tingene, og i løbet af tre år skal vi i Superligaen. Så har vi en case, hvor AaB rykker ned. Alle folk siger til mig, at det bliver da godt for jer. Økonomisk yes, men sportsligt nej. Det ændrer ikke på vores langsigtede mål om at komme op i Superligaen igen, siger Lars Glinvad.

- For os handler det om at komme med i top seks i den kommende sæson. I øjeblikket ser vi os selv som et top 18-hold, og indenfor tre år skal vi være et top 14-hold. Vi kommer ikke til at være i top seks. Vi vil i Superligaen. Det tør vi godt sige, siger Lars Glinvad, der ledsager den melding med et karakteristisk kæmpe smil.

Fredag aften åbner Vendsyssel FF sæsonen med en hjemmekamp mod Sønderjyske.