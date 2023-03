Pløjemark skal udnyttes til at give tre point i bundbrag

HOBRO:Dengang Hobro huserede i Superligaen, blev holdet fra Himmerland ofte portrætteret som en flok bønder. Sikkert hjulpet godt på vej af profilen Mads Justesens status som hobby-landmand.

Den bondske identitet har man til dels fastholdt i de senere år. Der arbejdes nemlig stenhårdt fra alle Hobro-spilleres side. De er ikke bage for at smøge ærmerne op og tage fat, når det gør ondt.

Nogenlunde den indstilling bliver der brug for, når Nykøbing FC søndag gæster DS Arena til et vigtigt bundbrag.

- Vi skal komme ud med kæmpe energi og bare blæse afsted fra start. Der skal virkelig puttes noget hjerte og hårdt arbejde ind i præstationen fra vores side, siger Frederik Mortensen, der med sin enestående løbekapacitet er foregangsmand for netop en fighterbetonet indsats.

Rent taktisk er der brug for andet og mere end blot blod, sved og tårer. Der skal også tages noget taktisk initiativ, hvis det står til Frederik Mortensen.

- Vi skal ikke være bange for at gå op og presse højt på Nykøbing. Vi er på hjemmebane, og normalt har vi været stærke her, så vi skal ikke holde igen. Jeg håber, vi kan komme ud og trykke NFC fra start, siger Frederik Mortensen.

Taktisk er det to stilarter, der brager sammen i Hobro. Hjemmeholdet er blevet bedre på bolden, men det er først og fremmest de defensive dyder, der er i højsædet hos Hobro, der trods forbedringer i boldomgangen fortsat må betegnes som et omstillingshold. Nykøbing FC vil for sin del gerne kontrollere kampene via meget boldbesiddelse.

- Det er en type modstander, som egentlig passer os godt. Vi har typisk været bedst mod nogle af topholdene, men Nykøbing har også et topholds filosofi, så jeg tror på, at de taktisk ligger meget godt til os, siger Frederik Mortensen.

Banen på DS Arena var genstand for en del kritik efter forårets første hjemmekamp mod Vendsyssel. Den kamp vandt Hobro 3-1, og ved den lejlighed viste Hobro-spillerne, at de sagtens kan begå sig på den ujævne bane, der bedst kan beskrives som en pløjemark.

- Vi kan roligt sige, at banen ikke er super god. Årstiden spiller naturligvis ind. At den er i den tilstand er en fordel for os. Det er bare svært at spille poleret fodbold på den bane, og det bør være en fordel for os, siger Frederik Mortensen, der ikke glemmer det faktum, at det er en vigtig kamp i begge holds bestræbelser på at klare sig fri af nedrykning.

Inden kampen er der seks point mellem de to hold i Hobros favør. Til søndagens kamp mod Hobro undvære Frederik Dietz, der er i karantæne.