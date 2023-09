Pludselig manglede han alt fra underbukser til ketcher

Franskmanden Julien Maio vil sent glemme sit første besøg i Nordjylland. Her landede han mandag aften for et døgn senere at være klar til sin ligadebut for Vendsyssel Elite Badminton. Problemet var bare, at hans bagage ikke fulgte med fra Amsterdam.

Derfor stod den 29-årige double-specialist med et problem, da de danske mestre tirsdag aften skulle spille ligamatch mod Værløse i Arena Nord. Det blev dog løst af hjælpevillige holdkammerater.

Julien Maio måtte låne ketsjere af Cheryl Seinen, sko af assistenttræner Zvonimir Durkinjak og sågar underbukser af Robin Tabeling. Franskmanden fik alligevel en debutsejr i første herredouble sammen med Lasse Mølhede og bidrog dermed til en sikker holdsejr på 7-2.

- Vi leverede igen en helstøbt holdindsats, hvor spillernes motivation og koncentration ramte det niveau, vi har som målsætning, hver gang vi går på banen, siger cheftræner Allan Kolbro Nielsen i en pressemeddelelse.

Vendsyssel Elite Badminton har indledt den nye sæson med to sejre, og de spiller hjemmekamp igen tirsdag 26. september, når ligeledes ubesejrede Højbjerg/VIA Biler kommer på besøg i Frederikshavn.