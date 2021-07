Pludselig tikkede et uventet brev ind i postkassen - nu skal 19-årige Karoline fra Thy til OL

SVØMNING:Egentlig troede Karoline Sørensen fra Thisted bare, at hun skulle til DM i svømning i Aarhus i løbet af sommeren.

Men pludselig fik hun at vide, at hun var iblandt de to svømmere, der tidligere på måneden blev ekstraudtaget til sommerens OL.

Danmark var nemlig akkurat ikke gode nok til i første omgang at tilegne sig en plads ved denne sommers OL-turnering i Tokyo.

En 5/100 af et sekund blev således afgørende, da der i maj blev afviklet EM i Budapest.

Men Finland, der kvalificerede sig, har valgt ikke at gøre brug af sin plads i disciplinen, og dermed tilfalder pladsen Danmark, som kom lige efter de sjove placeringer.

Det betyder, at blandt andre Karoline Sørensen fra Thy skal til den japanske hovedstad inden længe.

Hun indgår i et hold, der består af i alt fire svømmere. Alle svømmere skal første gang prøve kræfter med et OL. Foruden Karoline Sørensen, så er Clara Rybak, Emilie Beckmann og Signe Bro også udtaget til den fire mand høj holdkap. Det er i øvrigt samme kvartet, som deltog ved EM-finalen i Budapest i maj.

Sørensen og de øvrige 10 danske atleter, der skal svømme, skal dyste om medaljer i det nyligt opførte Tokyo Aquatics Centre, der rummer 15.000 pladser. Der vil dog ikke være tilskuere til stede på grund af den tredje coronabølge, som i øjeblikket florerer i solens land, og som har lukket landet ned på ny.

Den bare 19-årige atlet gør sig i disciplinen rygcrawl, og tidligere på året udmærkede hun sig ved EM på langbane, hvor hun vandt guld.

- Målet er at komme under kravtiden til EM. Drømmen er OL, sagde Karoline Sørensen, da Nordjyske i marts overraskede hende med en prisoverrækkelse, idet hun blev kåret som Årets Sportsnavn i Thy for 2020.

- En helt utrolig udvikling

Spåkuglen har ikke altid kunnet forudse, at Karoline Sørensen en sommerdag i 2021 skulle snuppe en OL-billet.

- Jeg startede som træner i Thisted Svømmeklub for halvandet år siden, og der lå Karolines udvikling faktisk mere eller mindre stille, og hun trænede ikke særlig meget, siger Mads Bjørn Hansen, der er træner i klubben og for nylig var med, da der blev afholdt DM i Aarhus.

En plan for Karoline blev lagt, og så var vejen til at blive en bedre atlet så småt i gang med at blive asfalteret.

- Vi gik ind og arbejdede mere struktureret med træningen og gav hende noget mere ansvar. Det har ført til, at hun har udviklet sig så meget, samtidig med, at hun er blevet mere moden og har fået mere erfaring, siger træneren videre.

Da Mads Bjørn Hansen ankom som træner til Thisted Svømmeklub, var Karoline Sørensen - ifølge træneren - iblandt de 10 bedste i Danmark til disciplinen rygcrawl. Nu er hun den bedste.

- Det er jo en helt utrolig udvikling, som hun har gennemgået, lyder det fra træneren, der også har haft ansvaret for træningen af elitesvømmere som Rikke Møller Pedersen, Pernille Blume, Jeanette Ottesen og Mie Ø. Nielsen.

- Vi er meget stolte

Hos Thisted Svømmeklub er der naturligvis stor glæde over udtagelsen. Det er anden gang i klubbens historie, at en svømmer repræsenterer Danmarks farver ved et OL. Sidste gang var i form af Anette Jørgensen, nu Pedersen, der svømmede ved legene i 1988.

- Det er vi meget stolte over. Det er et bevis på, at vi er på vej i den rigtige retning i forhold til talentudvikling. Man kan nå langt i Thisted Svømmeklub, både elitemæssigt, men selvfølgelig også på breddefronten, siger bestyrelsesformand i klubben, Jesper Sander Andersen.

Karoline Sørensen har gennem hele sit liv repræsenteret Thisted Svømmeklub, og hun er derfor en inkarneret thybo.

- Hun er jo kun 19 år, så hun er stadigvæk en ung svømmer og har arbejdet sig op på de forskellige hold, vi har i Thisted Svømmeklub. Hun har svømmet på eliteholdet de sidste tre til fire år og har igennem hele sin karriere markeret sig til stævner, både nationalt og nordisk, fortæller bestyrelsesformanden.

Skal være i en boble

På grund af de stramme coronarestriktioner og frygten for, at en tredje bølge i Japan udvikler sig til det værre, bliver der stillet strenge krav til OL-atleterne, der helst ikke må omgås andre end sig selv og de mest elementære bekendtskaber.

I første omgang skal Karoline Sørensen og de andre danske OL-atleter udstationeres på et center i Nagano.

Herefter går turen til hovedstaden, Tokyo, hvor atleterne bliver indlogeret i den olympiske by.

De Olympiske Lege i Tokyo finder sted fra 23. juli til 8. august. Karoline Sørensen skal for første gang i aktion 30. juli, og hun er om bord på et fly lørdag 10. juli.