Pludseligt stop: Ishockeyturneringen er afsluttet for i år

ISHOCKEY:Torsdag aften kom endnu en trist melding for dansk idræt, da Metal Ligaen besluttede at sæsonen aflyses øjeblikkeligt - dermed droppes tankerne om et alternativt slutspil, som ellers blev luftet efter et møde i mandags.

- Efter regeringens nyeste anbefalinger kan vi ikke se fornuftige argumenter i forhold til at opretholde håbet om at spille slutspil i indeværende sæson. Derfor aflyser vi slutspillet, siger Ligaforeningens formand, Klaus B. Rasmussen.

Beslutningen betyder samtidig, at der ligesom i blandt andet Tyskland og Norge ikke kåres en dansk mester i denne sæson, hvor Aalborg Pirates suverænt har vundet grundspillet.

Der skal dog stadig tildeles europæiske pladser til den kommende sæson, og der er man nået frem til følgende løsning.

Grundspilsvinderen Aalborg Pirates tildeles Danmarks ledige plads i Champions Hockey League.

SønderjyskE har kvalificeret sig til Champions Hockey League via sejren i januar i Continental Cup.

Metal Final4-vinderen Frederikshavn White Hawks har kvalificeret sig til næste sæsons Continental Cup.

- På vegne af alle klubber i Metal Ligaen vil jeg gerne give en stor tak til vores fans og vore sponsorer for opbakningen til den del af sæsonen vi fik afviklet. Det bliver en svær tid for Danmark som nation, og ishockeyen stiller sig klar til at bære vores del af samfundsansvaret. Vi glæder os til at igen være samlingspunkt for mange mennesker når vi kommer ud på anden side af denne krise, siger Klaus B. Rasmussen.