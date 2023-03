Pogacar knækker Vingegaard og tager føringen i Paris-Nice

Den første direkte bjergduel mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar siden sidste sommers Tour de France endte med en sejr til sloveneren.

På 4. etape af Paris-Nice forsøgte Vingegaard at sætte et stik ind, men Pogacar var for stærk. Et par kilometer fra mål satte han danskeren og tog både etapesejr og den samlede føring.

Mens David Gaudu var den eneste, som kunne følge Pogacar på de sidste kilometer, eksploderede Vingegaard, som var 43 sekunder efter Pogacar i mål.

Pogacar overtager førertrøjen fra Magnus Cort, som tidligt på den sidste stigning måtte se sig sat.

Gaudu kravler op på andenpladsen i klassementet. Han er ti sekunder efter Pogacar. Vingegaard indtager tredjepladsen med 44 sekunder op til den førende slovener.

Mattias Skjelmose sled sig ind som nummer 14 på etapen, 1 minut og 22 sekunder efter Pogacar. Skjelmose er også 14'er i klassementet med lidt over to minutter op til sloveneren.

Efter en nervøs start som følge af kraftig vind røg etapens udbrud afsted efter lidt over 20 kilometer. Jonas Gregaard i den prikkede bjergtrøje var blandt de syv mand, der slap væk.

Han har erklæret, at han går efter at vinde bjergkonkurrencen i løbet. Derfor var han ude for at hente point til den.

Missionen lykkedes, da han samlede nok point til at bevare trøjen i minimum en dag mere.

Udbryderne nåede et forspring på næsten fem minutter, før Tadej Pogacar satte sit UAE-tog frem i feltet. Anført af Mikkel Bjerg blev frontgruppen halet ind i god tid inden målstigningen til La Loge des Gardes.

Pogacar nåede at hente to sekunder på Vingegaard i en indlagt spurt forud for de sidste 6,7 kilometers stigning, hvor den første bjergduel mellem de to siden Tour de France var ventet.

Den kom. Og noget overraskende var det Vingegaard, som angreb først. Lidt over fire kilometer fra mål rykkede den danske tourvinder, men Pogacar gik med og stak senere kniven ind i danskeren.

To kilometer senere rykkede Pogacar uimodståeligt. Vingegaard var tæt på at lukke hullet efter noget tid, men eksploderede så og kom ind på sjettepladsen.

/ritzau/