Pogacar slår Vingegaard til sidst og splitter danskerens hold ad

CYKELSPORT:Et af de helt store slag i Tour de France stod onsdag eftermiddag, da de to kombattanter Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE) krydsede klinger på en bjergrig etape.

Desværre for danskeren, var det i sidste ende sloveneren, som tog etapesejren, men Vingegaard kan trods alt trøste sig med, at han kun taber fire bonussekunder.

Dermed er der nu 2 minutter og 18 sekunder mellem de to.

Det er Pogacars tredje etapesejr under dette års Tour de France.

UAE Emirates så ud til at have en klar plan fra start. Målet var at give Pogacar muligheden for en etapesejr og dermed bonussekunder i håbet om at bringe ham tættere på danskeren i det samlede klassement.

Jumbo-Visma blev undervejs splittet til atomer, idet Pogacars to holdkammerater, danske Mikkel Bjerg og amerikanske Brandon McNulty, satte et uhyggeligt tempo op ad alle fire stigninger.

Det blev for meget for alle Vingegaards hjælpere, der en efter en blev sat. Både Wout van Aert og Sepp Kuss, der ellers har været danskerens stærkeste kort, var ikke i stand til at følge med.

Pogacar forsøgte på tredje ud af fire stigninger at angribe danskeren og den gule trøje, men lige som tidligere svarede Vingegaard flot igen og sad limet til konkurrentens baghjul.

Vingegaard forsøgte sig selv på de sidste 100 meter med et angreb, men slovenerens slutspurt blev for stor en mundfuld.

Luften gik af ballonen hos løbets nummer tre, Geraint Thomas, der ellers har fulgt godt med Vingegaard og Pogacar under de seneste etaper.

Han tabte mere end to minutter, hvilket efterlader ham knap fem minutter efter den gule trøje. Han beholder dog tredjepladsen for nu.

Nummer fire, Nairo Quintana må nok snart indse, at det ikke bliver til en podieplads i denne omgang. Han tabte nemlig næsten fire minutter onsdag. Nu er han lige under otte minutter efter Vingegaard i klassementet.

/ritzau/