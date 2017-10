Pohl: Har fået mere selvtillid

FODBOLD: Jannik Pohl scorede søndag sæsonens tredje mål i Alka Superligaen i 1-4-nederlaget til FC Midtjylland.

Det var det første mål, der ikke faldt på straffespark, og angriberen glæder sig over, at han har fået hul på bylden.

- Siden sidste landskampspause har jeg fået mere slutprodukt på mit spil. Det er blevet til både mål og assists, og det har helt sikkert givet mig mere selvtillid, som jeg kan tage med videre, siger Jannik Pohl.

Han kunne til gengæld ærgre sig over, at AaB med nederlaget mod FC Midtjylland tabte for første gang i otte superligakampe.

- Men vi skal holde fast i, at vi har fået en god base. Vores defensiv er blevet virkelig solid, men vi skal selvfølgelig blive bedre offensivt, selv om jeg også synes, at det bliver bedre og bedre. Vi skal bare arbejde videre, for der er ikke grund til at ændre det store, siger Jannik Pohl.

AaB’s næste opgave i Alka Superligaen er søndag 15. oktober hjemme mod FC Helsingør.