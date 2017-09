Pohl: Selvtillid betyder meget

FODBOLD: En halv time kan gøre meget. Det må man sande efter AaB’s pokalsejr over Viborg torsdag aften. Med to minutter igen af den ordinære spilletid lignede kampen det næste kapitel i en efterhånden trist bog om AaB i 2017.

30 minutter senere var AaB videre i pokalturneringen, angriberne havde tanket selvtillid, og AaB’s fans fik lov til at juble over hele fem scoringer.

- Selvtillid betyder bare utroligt meget i fodbold, og det må man sige, at kampen er et godt bevis på. Jeg tror ikke, at det er fordi, vi er i bedre form end Viborg. Jeg tror bare, at vi får selvtillid af endelig at få den i kassen, at alt bare kunne lykkes for os derefter, analyserer angriber Jannik Pohl efter storsejren.

Der skulle et stykke med brasiliansk magi til, før AaB kom i gang. I 90 minutter havde holdet brændt chance på chance, men i overtiden fik brasilianske Yann Rolim chancen på frispark, og han krøllede et fladt spark ind ved den nærmeste stolpe.

Og det blev signalet til et offensivt festfyrværkeri i den forlængede spilletid.

Jannik Pohl brændte en stor chance for U21-landsholdet i sidste uge, men han kom på tavlen med en scoring nærmest på stregen efter det gode oplæg fra Rolim.

- Det var lige sådan en chance, jeg havde brug for. Det er længe siden, jeg har haft et decideret tap-in, som vi angribere kalder det. Og den slags kan man virkelig bruge, konstaterer han.