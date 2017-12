Pohl: Spiller meget mere direkte

FODBOLD: Han scorede sit femte mål i superligasæsonen men burde have lavet mindst ét mere, da AaB søndag vandt 2-1 i Lyngby. Jannik Pohl hæftede sig dog primært ved alt det positive i kampen.

- Jeg har læst her og der, at jeg ikke kan ramme målet, så det var dejligt at vise, at jeg godt kan det, griner angriberen om sin flotte 1-0-scoring fra en meget spids vinkel.

AaB scorede på næsten det hele i en chancefattig første halvleg, mens man slet ikke fik udbytte af mulighederne i anden halvleg

- Vi spillede en af efterårets bedste kampe rent offensivt. Vi spillede fremad og mere direkte, og jeg synes også, at jeg selv blev spillet godt op. Jeg burde nok have scoret tre mål i alt, erkender Jannik Pohl.

AaB har nu en pokalkamp onsdag mod FC Helsingør og en superligakamp søndag mod FC København tilbage i 2017. Begge på hjemmebane.

- Det ville være helt fantastisk, hvis vi kom i top-seks inden vinterpausen, for så kunne vi måske få lidt ro på. Så det håber jeg. Der venter en rigtig finaleuge, siger angriberen.