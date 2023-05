Pokalbrag blev udsolgt på fire minutter hos de to lokale købmænd

SENNELS:Sølle fire minutter tog det, da de to lokale købmænd i Østerild og Sennels satte billetterne til tirsdagens pokalkamp mellem IF Nordthy og Aalborg Håndbold til salg. Så var der udsolgt.

Mange mennesker var gået forgæves i en kø, der havde været to timer undervejs. Med andre ord er der lagt op til en folkefest, når de lokale 2. divisionshelte får besøg af mægtige Aalborg.

- Vi regner med, at vi kan lukke 392 tilskuere ind. Det bliver noget klemt, fordi folk kommer til at stå i tre lag helt op til banen, så det bliver gang i den, siger Kasper Boesen, der er træner for IF Nordthys 2. divisionshold.

Der venter ham og de lokale spillere noget af en opgave. Ikke alene skal de op mod Danmarks mest vindende klub i nyere tid, men det er samtidig en kamp, der falder på et uhensigtsmæssigt tidspunkt for 2. divisionsholdet.

- Vores egen turnering sluttede omkring 1. april, så vi mangler måske lidt kampform. Vi har forsøgt at holde os i gang ved at gå til vaflerne til træning, siger Kasper Boesen.

Mads Hoxer er skadet og kommer derfor ikke til at spille på sin hjemegn, men det gør en række af de andre stjerner fra Aalborg Håndbold. Arkivfoto: Martin Damgård

Han gør sig ingen illusioner om, at IF Nordthy kan skabe sensationen, selvom det er blevet bemærket, at Aalborg Håndbold ikke er inde i sin bedste periode for tiden.

- Under normale omstændigheder ville vi nok have arrangeret en træningskamp for at holde os lidt i gang, men jeg tror helt ærligt ikke, at det gør nogen forskel i det her tilfælde. Aalborg vinder den her kamp med 99,99 procents sikkerhed, konstaterer Kasper Boesen.

- Aalborg er ellers lidt nede i et hul med skader og lidt svingende resultater, men realistisk set tror jeg vi skal koncentrere os om at forsøge at hænge på så lang tid som muligt, siger IF Nordthy-træneren, der ellers kan skrive favoritdræber på sit CV.

Har overrasket før

IF Nordthy står kun i pokalturneringens sjette runde, fordi man i forrige runde besejrede Rækker Mølle fra 1. division 38-37 efter et medrivende drama.

- Det var meget sjovt, men vi må også være ærlige og sige, at det nok kun skete, fordi de undervurderede os lidt, samtidig med, at vi virkelig fik hallen til at koge, siger Kasper Boesen.

Netop stemningen skal nok blive god. Klubbens egne ungdomsspillere er blevet forfordelt i billetsalget, og de er vant til at skabe god stemning til hjemmekampene.

- Vi er vant til god stemning til vores kampe, og jeg er sikker på, vi får en fest i pokalkampen. Vi har en gruppe unge mennesker IF Nordthy Ultras, der laver god stemning til vores kampe, og de skal nok være på plads, siger Kasper Boesen.

Personligt glæder han sig til at møde et af Danmarks bedste hold for at finde ud af, hvor stor forskel der er på at spille med i midten af 2. division til at spille Champions League.

- Det er jeg meget spændt på at se. Der er ingen tvivl om, at vi får det meget svært, og på et eller andet tidspunkt kan det også sagtens ende med at blive med fest end håndbold, men så tager vi det med. Vi håber bare, at folk får en god oplevelse. Personligt er jeg glad for, vi har trukket Aalborg. Jeg bandede noget over, vi havde trukket et 1. divisionshold i forrige runde, siger Kaper Boesen.

Der er kampstart klokken 18.30 i Nordthyhallen.

Ligahold på besøg

Det er langt fra den eneste pokalkamp med lokal involvering. Mors-Thy skal en tur til Aarhus, og her har træner Niels Agesen understreget, at man ikke tager let på opgaven mod det østjyske 1. divisionshold. Det er et stort og vigtigt mål for Mors-Thy at være med i bowlen, når der trækkes lod til næste runde.

IF Nordthys kollega fra 2. division, Hjallerup skal i aktion mod ligaholdet Skanderborg Aarhus, mens det kommende 1. divisionshold fra ES Vendsyssel lægger halgulv til, når ligaholdet fra Fredericia gæster Hjørring onsdag aften.