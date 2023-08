Pokalchok: 3. divisionshold sendte Vendsyssel ud i mørket

Vendsyssel FF er på overraskende vis ude af pokalturneringen allerede efter første runde.

Modstanden burde ellers være overkommelig, da cheftræner Henrik Pedersens mandskab stod over for 3. divisionsholdet Young Boys FD, som tidligere gik under navnet Silkeborg KFUM. Silkeborgenserne vandt 2-1 på Jysk Park og vendte dermed en Vendsyssel-føring til en pokaloverraskelse.

Young Boys FD - Vendsyssel FF 2-1 (0-1) Fodbold, Oddset Pokalen, 1. runde

Mål: 0-1 Oscar Buch (20. minut), 1-1 Mads Zaar (53. minut), 2-1 Jonas Yderholm (straffespark, 71. minut)

Vendsyssel FF (4-3-3): Mads Eriksen - Rune Frantsen, Omar Jebali, Mads Christiansen, Thomas Christiansen - Gustav Dahl, Victor Mpindi, Oscar Øhlenschlæger - Lucas Jensen, Benni Braithwaite, Oscar Buch VIS MERE

Oscar Buch bragte nemlig vendelboerne foran efter 20 minutters spil, da han udnyttede et kontraangreb og bragte gæsterne fortjent foran efter en række store chancer i første halvleg. Efter pausen kom 3. divisionsmandskabet dog bedre i gang.

I det 53. minut dukkede Mads Zaar nemlig op foran reservekeeper Mads Eriksen i Vendsyssel-målet, og Young Boys-spilleren satte hovedet på en lang aflevering, som han løftede let over målmanden til en udligning. Selvsamme Zaar skabte igen problemer for den unge keeper med 20 minutter tilbage af opgøret.

Han kom nemlig alene igennem med Eriksen og fik spillet bolden forbi keeperen. Vendsyssel-keeperen fik dog fat i angriberen, som dermed blev tildelt et straffespark. Det eksekverede holdkammeraten Jonas Yderholm på, og dermed blev det til en overraskende føring til hjemmeholdet i Silkeborg.

Gennem anden halvleg sendte Henrik Pedersen flere større profiler på banen - eksempelvis Ayo Simon Okosun, Mathias Haarup og Lasse Steffensen. Men det var alligevel Young Boys, som pressede mest på, og vendelboerne var i perioder presset i bund mod det lavere rangerede divisionshold.

Dermed blev det et kort pokaleventyr for Vendsyssel FF, som kan fokusere på 1. division resten af sæsonen.