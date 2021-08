Pokaldrama: Hobro slået ud efter straffe og mislykket Panenka

FODBOLD:Hobro IK's mandskab fra NordicBet Ligaen i fodbold trådte tirsdag aften ind i pokalturneringen, Sydbank Pokalen, og det blev en kort entré.

Martin Thomsens mandskab kæmpede hårdt for at få et overtag på udebane mod Brabrand fra 2. division, og de formåede ikke at score i 120 minutter.

Derfor skulle pokalkampen afgøres i en straffesparkskonkurrence, hvor hjemmeholdet var skarpest.

Jacob Tjørnelund scorede på Hobros første spark, men siden brændte Frederik Dietz, da han forsøgte at lave en såkaldt Panenka, men i stedet sparkede over mål.

Siden scorede Frederik Elkjær og Oliver Klitten, mens Emil Søgaard til gengæld brændte. Dermed skulle Brabrand blot score på ét af deres sidste to spark for at vinde. De formåede dog ikke at score på nogen af dem, og så ventede et sjette spark til hvert hold.

Her brændte Thomas Junge som den tredje Hobro-skytte, hvorefter Brabrand omsider udnyttede deres matchbold ved anfører Michael K. Pedersen og dermed vandt pokalkampen 4-3.

I den ordinære tid var det småt med de helt åbne chancer, selvom begge mandskaber havde rigeligt med skud mod mål. Ofte kom en forsvarsspiller dog i vejen i sidste sekund.

Brabrand var flot med i første halvleg, hvor de mod slutningen fik lagt et tryk og kom til tre tilbud på tre minutter. Jacob Samnik afviste dog alle gangene i Hobro-målet.

I anden halvleg kom Hobro markant bedre med, og den største chance faldt efter en times spil. Frederik Elkjær tog et flot ryk fremad banen, men blev tacklet i skudøjeblikket. Returbolden røg videre til Don Deedson, der rundede Brabrand-keeperen for blot at se sin afslutning ramme en forsvarsspiller.

Indskiftede Thomas Junge var tæt på at blive matchvinder i det 90. minut, men tæt under mål begik han i stedet frispark på målmanden.

I den forlængede spilletid havde Frederik Elkjær Hobros bedste tilbud med et skud fra distancen, som målmanden med besvær fik viftet over overliggeren.

Siden blev Brabrand reduceret til 10 mand efter to gule kort i samme situation. Det ene for et hårdt frispark og det andet for straks efter at hamre bolden ud af stadion.

Alligevel fik aarhusianerne en stor chance i den forlængede spilletids overtid, men fra en fri position i højre side af feltet sparkede Brabrand-spilleren forbi det lange hjørne.